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İç savaştan kaçanlar Türkiye'de şirket kuruyor
21 dakika önce
Türkiye'ye giren yabancı sermayeli şirketlerde ilk 5 ülkenin 4'ü, iç savaş yaşayan ülkeler.
Türkiye'ye giren yabancı sermayeli şirketlerde ilk 5 ülkenin 4'ü, iç savaş yaşayan ülkeler. Sayısal olarak en çok artış Suriye'de, oransal olarak en yüksek artış Yemen'de. Bu ülkeden gelen şirket sayısı 600'e dayanmış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:56
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