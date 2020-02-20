İç savaştan kaçanlar Türkiye'de şirket kuruyor - Son Dakika
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İç savaştan kaçanlar Türkiye'de şirket kuruyor

21 dakika önce

Türkiye'ye giren yabancı sermayeli şirketlerde ilk 5 ülkenin 4'ü, iç savaş yaşayan ülkeler.

İç savaştan kaçanlar Türkiye'de şirket kuruyor, System.String[]

Türkiye'ye giren yabancı sermayeli şirketlerde ilk 5 ülkenin 4'ü, iç savaş yaşayan ülkeler. Sayısal olarak en çok artış Suriye'de, oransal olarak en yüksek artış Yemen'de. Bu ülkeden gelen şirket sayısı 600'e dayanmış durumda.

Türkiye, Suriye, Yemen, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:56 
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