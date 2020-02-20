İç savaştan kaçanlar Türkiye'de şirket kuruyor

Türkiye'ye giren yabancı sermayeli şirketlerde ilk 5 ülkenin 4'ü, iç savaş yaşayan ülkeler. Sayısal olarak en çok artış Suriye'de, oransal olarak en yüksek artış Yemen'de. Bu ülkeden gelen şirket sayısı 600'e dayanmış durumda.