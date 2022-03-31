İç sularda av yasağı 1 Nisan'da başlıyor - Son Dakika

İç sularda 1 Nisan'dan itibaren sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının başlayacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, av yasağının başlamasıyla balıkçıların kayıklarını karaya çekmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.

Yasağın sona ereceği 1 Temmuz'a kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak kapsamında olduğu aktarılan açıklamada, yasağın başlamasıyla daha önce avlanmış balıkların en geç 3 gün içinde İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılması gerektiğini anlattı.

Sağlam, tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyeceğini, ilgililer hakkında da yasal işlem başlatılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uygulanan yasaklara tüm halkın uyması konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Av yasaklarına uymaksızın kısıtlı dönemde avcılık yapanların tespiti halinde en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerimize, jandarma, emniyet ve zabıtaya ihbar edilmeleri gerekir. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan ve 1 Temmuz arasında Samsun'da bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj göllerinde, il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını unutmayalım. Yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak."