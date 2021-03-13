İç sularda avlanma yasağı başlıyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da iç sularda av yasağının 15 martta başlayacağını açıkladı.

İç sularda sazan, kadife, şiraz ve yayın balıklarının av yasağı 15 mart itibari ile başlıyor. Düzce Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "İç sularda av yasağı, 15 Mart itibari ile başlayacak. 5/1 ve 5/2 Numaralı Ticari ve Amatör Avcılığı Düzenleyen Tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbesttir. Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları ve 22.03.2021 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir. 15 Haziran' a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır. Başta balıkçılarımızın ve tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti gösterip av yasağı döneminde avcılık yapanları en yakın İl/İlçe Müdürlüklerimiz ile güvenlik birimlerine bildirmeleri ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE