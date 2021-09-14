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''İç Suları Balıklandırıyoruz'' projesi - Son Dakika

''İç Suları Balıklandırıyoruz'' projesi

14.09.2021 16:50
''İç Suları Balıklandırıyoruz'' projesi, System.String[]

Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'İç Suları Balıklandırıyoruz' projesi ile ''Mogan Gölü Balıklandırma Programı'' kapsamında Mogan Gölün'e 100 bin adet sazan balığı bırakıldı.

MOGAN GÖLÜ'NDE 100 BİN SAZAN

Gölbaşı Belediyesi Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen programa;Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Mehmet Kürşat Koçak, Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz'ın yanı sıra muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Dünya'nın ikinci, Avrupa'nın en büyük "İç Su Temizliği Projesi"

Mogan Gölü'ne 100 bin sazan balığının bırakıldığı etkinlik ile Ankara Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 'İç Suları Balıklandırıyoruz' projesinin Mogan Gölü ayağı tamamlandı. Gölbaşı Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kürşat Koçak etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, belediye olarak Mogan Gölü'nün temizlenme çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve yürüttükleri ''İç Su Temizliği Projesi'' ile ulaştıkları başarılardan bahsetti. Gölbaşı Belediyesi ''Mogan Gölü Çevresi Rekreasyon ve Rehabilitasyon Projesi'' hakkında da bilgi veren Mehmet Kürşat Koçak; ''Mogan Gölü Çevresi Rekreasyon ve Rehabilitasyon Projesi; 1. Etap Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi Gölbaşı İlçesi genelinde toplam uzunluğu 45 kilometreyi bulacak olan bisiklet ve yürüyüş yolları yapılması planlanmıştır. Proje çerçevesinde 22,3 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolları yapılması hedeflenmiştir. Projenin Vilayetler Evi'ne kadar olan 1.815 m'lik bisiklet ve yürüyüş yolunun 1. Etabı 2020 yılında tamamlanmıştır. Doğal güzellikler korunarak, yürüyüş, bisiklet ve koşu yolları ile iskeleler, oturma dinlenme birimleri, çocuk oyun alanları yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur. Mogan Gölü'ndeki ''İkinci Etap Temizlik Çalışmaları'' ile Gölbaşı'nın doğal tarihi ve kültürel güzelliklerine gelecek nesillerin de tanık olması, sayısız canlının neslinin sürdürebilmesi sağlanmış olacak.Dünya'nın ikinci, Avrupa'nın en büyük "İç Su Temizliği Projesi" olan ayrıca "Ankara'nın Denizi" olarak adlandırılan Mogan Gölü'nün temizlenmesine Haziran 2017 yılında başlanmış ve 2018 itibariyle 3 milyon 100 bin metreküp dip çamuru temizlenmiştir. Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Ramazan ŞİMŞEK tarafından yapılan görüşmeler sonuç vermiş ve "İç Su Temizliği Projesi"nin 2. Etabına Kasım 2020 yılında başlanmıştır. Toplamda 3 milyon 500 bin metreküp dip çamurun temizlenmesi hedeflenen proje ile 1 milyon 800 bin dip çamur temizlenmiştir. Türkiye'de çevrenin korunmasına yönelik, bu büyüklükteki ilk çalışma olan Mogan Gölü iç su temizlik projesiyle, göl ve çevresinin, doğa turizmi, rekreasyon, su sporları açısından önemli bir cazibe merkezi ve "Ankara'nın Yeşil Kenti" haline getirilmesi hedeflenmiştir.' İfadelerini kullandı.

Sıkı denetimler göz açtırmıyor

Etkinlik kapsamında Atatürk Sahil Parkı'nda bulunan Ankara Valisi Vakip Şahin, yaptığı konuşmada resmi veriler ile ülke ve il bazında su ürünleri denetiminden, amatör avcılıktan ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlerden bahsetti.Şahin;" İlimiz genelinde yüzün üzerinde göl, gölet ve baraj bulunmaktadır. Hirfanlı Barajı 1. 2. ve 3. Avlak Sahası ile Sarıyar ve Koyunbaba Baraj Gölü "Su Ürünleri Avcılık Hakkı" için kiralanmıştır. Toplam avlanabilir stok miktarı 2.235 ton/yıl'dır. İç sularımızda sazan balığı, gümüş balığı, gümüşi havuz balığı, kerevit, sudak, kadife, tatlısu kefali ve siraz balığı avlanmaktadır. Kiralanan alanlarda yıllık 3.500 - 4.000 ton/yıl arasında av potansiyeli bulunmaktadır. Amatör Balıkçı Belgesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere müracaatları halinde il ve ilçe müdürlüklerince 5 yıllık süreler için verilir. Bu belgenin alınması ve avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. İlimizde halen geçerliliği olan Amatör Balıkçı Belgesi sayısı 3.280 adettir.1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, Su Ürünleri Perakende Satış Yeri, Nakil Araçları, Su Ürünleri Satış Deposu, göl, gölet ve barajlarda kontrol ve denetim yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde 6.700'ü aşkın su ürünleri denetimi gerçekleştirilmiştir. 200 kg'dan fazla istavrit, kalkan, dil balığı, barbunya, yayın vb. türlerde su ürünlerine el konulmuştur ''dedi.

"Denizlerin Terkedilmiş Araçlarından Temizlenmesi Projesi"

Yasak ve uygunsuz avlanmanın cezasız kalmadığının altını çizen Vasip Şahin;"Ayrıca, yasadışı ticari avcılık yapılan sahipli ve sahipsiz 22 adet uzatma ağı, kerevit sepeti ve tırıvırı (paraşüt)'ya el konulmuştur. Bakanlığımız tarafından 2014 yılında başlatılan "Denizlerin Terkedilmiş Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında; İlimiz Bala İlçesi Büyükbıyık Mahallesi sınırlarında yer alan Hirfanlı Baraj Gölü 1. Avlak Bölgesi'nde geçtiğimiz haziran ayında terkedilmiş av araçlarından temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamında su dibinde unutulmuş, kaybedilmiş veya terkedilmiş av araçlarının rezervuardan çıkarılması hedeflenmiştir. Bu çalışmanın 1. etabında, 3 binden fazla kerevit pinteri ve 1.500 - 1.600 metre misinadan yapılmış uzatma ağı çıkartılmıştır. Bu av araçlarına takılan kerevit, karabalık, kadife ve sazan balıkları suya canlı olarak iade edilmiştir'' ifadelerini kullandı.

1 Milyon 500 binden fazla pullu sazan

''İç Suları Balıklandırıyoruz''' projesi kapsamında yapılan faaliyetleri anlatan Ankara Valisi Vasip Şahin; ''Bakanlığımız Elazığ ve Amasya'daki tesislerinde üretilen 1 Milyon 800 binden fazla pullu sazan balığının ilimiz genelindeki 72 su kaynağına bırakılması planlanmıştır. Şu ana kadar 560 bini "Hayalet Ağ Projesi'' kapsamında atıl vaziyette gölün dibinde bırakılan istihsal vasıtaları temizlenen Hirfanlı Baraj Gölü'ne olmak üzere 1 Milyon 500 binden fazla pullu sazan Akyurt, Ayaş, Bala, Evren, Gölbaşı, Keçiören, Kızılcahamam, Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan İlçelerimizde bulunan su kaynaklarına bırakılmıştır. Suya bırakılan 1,5 - 2 cm büyüklüğündeki balıklar ortalama 2 yıl içerisinde avlanabilir boya erişecektir'' dedi. Balıkçılara verilen destek hakkında bilgi veren Şahin sözlerini şöyle noktaladı; "Balıklandırma Programı'' kapsamında, amatör balıkçılık faaliyetlerinin arttırılması ve yöresel halkın balık ve protein ihtiyacı karşılanması amaçlanmaktadır. 2017 yılından beri "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi" Tebliği kapsamında iç sularda ve denizlerde geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine destekleme yapılmaktadır. 2020 yılında 194 adet balıkçı teknesi sahibine 194.500 Tl destek verilmiştir. 2021 yılında İlimiz genelinde destekleme tebliği kapsamında 1 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurular alınmaktadır. Balıkçı gemisi sahiplerine gemi büyüklüğüne göre 1.000 TL – 1.450 TL arası destek verilecektir.''

Ankara Valiliği, Mogan Gölü, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ''İç Suları Balıklandırıyoruz'' projesi - Son Dakika


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