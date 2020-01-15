İç turizmde "sömestir" hareketliliği - Son Dakika
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İç turizmde "sömestir" hareketliliği

6 saat önce

AYŞE YILDIZ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, sömestir tatilinden dolayı termal ve kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.

İç turizmde

AYŞE YILDIZ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, sömestir tatilinden dolayı termal ve kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını bildirdi.

Çorabatır, AA muhabirine, yarı yıl tatilinde özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Ara tatili turizm sektörü olarak üç aşamada değerlendirdiklerini anlatan Çorabatır, bu dönemde özellikle kış ve termal turizmin ön plana çıktığını, kıyı bölgelerde ise çalıştaylar, eğitim kamplarının yoğunluk oluşturduğunu dile getirdi.

Ülke genelindeki rezervasyonların sevindirici nitelikte olduğuna işaret eden Çorabatır, "Termal ve kayak merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Kış turizminin olduğu Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes, Davraz ve bu gibi bölgelerde kar yağışının da beklenen seviyede olmasıyla ciddi bir yoğunluk bekleniyor. Denizli, Pamukkale, Afyonkarahisar, Sandıklı, Kızılcahamam gibi termal bölgelerdeki otellerde de doluluk oranları sevindirici boyutta." diye konuştu.

Çorabatır, "Akdeniz ve Ege'deki otellerde ise kongre ve çalıştay gibi organizasyonların yoğunluğu yaşanıyor. Hem tatil hem eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor." dedi.

Antalya bölgesinde de açık olan otellerde doluluk oranlarının yüksek olduğunu ifade eden Çorabatır, yerli ve yabancı futbol takımlarının kamplarının devam ettiğini kaydetti.

Çorabatır, iç pazarda son yıllarda ciddi bir artış olduğunu, insanlarda tatil alışkanlığının arttığını bildirdi.

"Dolu dolu bir sömestir bekliyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, cuma günü yarıyıl tatilinin başlamasıyla, özellikle turistik bölgelerde yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Türkiye genelinde erken rezervasyonların devam ettiğini belirten Atmaca, "Türk misafirler, erken rezervasyonlara ilgi gösteriyor. Türk tüketiciler sömestire ciddi rağbet gösterdi. Dolu dolu bir sömestir bekliyoruz." diye konuştu.

Atmaca, ilk olmasına rağmen kasım ayındaki ara tatilin de rağbet gördüğünü vurgulayarak, nisan ayı için de talep olduğunu bildirdi.

Sömestirle ilgili talebin daha fazla olduğunu anlatan Atmaca, "Bölgeye çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her yerde kar yağdı, kış daha çok hissedilmeye başladı. Bundan dolayı daha fazla tatilciyi ağırlayacağız. Sömestirin ay sonu itibarıyla Antalya turizmine çok pozitif katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Atmaca, geçen sene rekorlarla dolu güzel bir sezon geçirdiklerini, bu yılın da geçen yıldan daha iyi olacağını kaydetti.

Türkiye, Termal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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