İç turizme play-off dopingi - Son Dakika

İç turizme play-off dopingi

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 2. ve 3. Lig play-off maçlarının Antalya'da oynatılmasının iç turizme katkı sunacağını belirterek, TFF'nin çok iyi bir karar aldığını söyledi.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 2. ve 3. Lig play-off maçlarının Antalya'da oynatılmasının iç turizme katkı sunacağını belirterek, TFF'nin çok iyi bir karar aldığını söyledi. Play-off maçlarının iç turizme tanıtım katkısı sağlayacağını kaydeden Yaşacan, "Bunun gibi tanıtım katkısını başka hiçbir reklamla yapamayız" dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacağını açıklamıştı. Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, TFF'nin 2. ve 3. Lig play-off maçlarını Antalya'da oynatma kararının kentte olumlu karşılandığını söyledi. Maçların Antalya'da oynanmasının iç turizme katkı sunacağını kaydeden Yaşacan, "İç turizme yüzde bin katkısı olur. Spor turizmine sadece parasal olarak bakmamak lazım. Spor turizminin Türkiye'nin tanıtım yüzü olması gerekiyor. Play-off maçları, iç turizmi canlandırmak için tanıtım katkısı sağlayacak" dedi.


"İç turizmi hareketlendirecek, katkı sunacak"


Bu süreçte otellerin hem açık kalacağını hem de takımların otellere geleceğini belirten Yaşacan, "Bu durum iç turizmi hareketlendirecek. Bunun gibi tanıtım katkısını başka hiçbir reklamla yapamayız. Her gün iki maç oynanacak, canlı verilecek, fotoğrafları ve görüntüleri çekilerek, her yerde paylaşılacak. İç turizme çok ciddi anlamda katkı sunacak" diye konuştu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin korona virüs sürecini çok iyi yönettiğini ifade eden Yaşacan, ülkenin sağlık alt yapısının oldukça kaliteli olduğunu vurguladı. TFF'nin çok iyi bir karar aldığını kaydeden Yaşacan, "Ben daha önceleri Mayıs-Haziran ayında oynatılsın demiştim. Sağlık olsun, bu da geç alınmış karar olsa bile oldukça iyi oldu" dedi.


2021 turizmini kurtarmak için bu sene iç turizme yönelmek gerektiğini kaydeden Şamil Yaşacan, şu ifadeleri kullandı:


"İç turizmle beraber kendi çorbamızı kaynatmamız gerekiyor. Yoksa Kazakistan örneğinde olduğu gibi bize de hasta turistler gelebilir. Biz kuyruğu dik tutacağız, iç turizmden çorbamızı kaynatacağız. Zaten sezonun yüzde 60'ı bizim için bitti. Temmuz'un ortasına geldik. Turizmin belli bir kısmı kaldı, onu da hareketlendirmek için çalışmalar yapmamız lazım." - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İç turizme play-off dopingi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 18:02 Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:27 Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
18:02
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
17:27
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 20:29:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İç turizme play-off dopingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]