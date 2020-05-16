"İç turizmi açıyoruz dış turizmi kademeli açacağız" - Son Dakika

"İç turizmi açıyoruz dış turizmi kademeli açacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs (Kovid-19) salgınından yara alan turizmi kurtarma planına ilişkin "Eğer toplum disiplininde bir bozulma olmazsa bir gevşeme olmazsa istenildiği gibi şu anda düzelmeler hızlı bir şekilde devam ederse inşallah Mayıs sonu gibi Haziran başı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs (Kovid-19) salgınından yara alan turizmi kurtarma planına ilişkin "Eğer toplum disiplininde bir bozulma olmazsa bir gevşeme olmazsa istenildiği gibi şu anda düzelmeler hızlı bir şekilde devam ederse inşallah Mayıs sonu gibi Haziran başı gibi iç turizm hareketleri başlar, diye düşünüyoruz." dedi.

Bodrum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmle ilgili açıklamalarda bulundu. Dış turizmden, iç turizme, uçak seferlerinden, yaz konserlerine kadar birçok soruyu cevaplayan Bakan Ersoy iç turizmi açacaklarını dış turizmin ise kademeli olarak açılacağını söyledi. Uçakların iç hat uçuşlarını kısa bir süre sonra açılacağını belirten Ersoy, dış hatların ise kademeli olarak açabileceklerini ifade etti. Yaz konserleri ile ilgili olarak ise Temmuz ayında yaz konserlerinin başlaya bileceğini sosyal mesafe kurallarına uyularak konserlerin olabileceğini söyledi. Turizmin Mayıs sonu Haziran başı gibi açılabileceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Her hafta düzenli olarak kabinede durumlar değerlendiriliyor, veriler sayılar, değerlendiriliyor ve bu Bilim Kurulumuzun da görüşleri alınarak normalleşme takvimi açıklanıyor. Eğer toplum disiplininde bir bozulma olmazsa bir gevşeme olmazsa istenildiği gibi şu anda gittiği gibi düzelmeler hızlı bir şekilde devam ederse inşallah Mayıs sonu gibi haziran başı gibi iç turizm hareketleri başlar diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"DIŞ TURİZM İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Bakan Ersoy, 70 ülke ile görüşmelerin başladığını ifade ederek "Dış turizm ile ilgili bize bağlı bir hareket değil biliyorsunuz. Özellikle bizim yolcu tedarik ettiğimiz ülkelerdeki düzeltmeyi de esas alarak biz de çok yakinen takip ediyoruz. Bu bağlamda zaten trafiğin hızlanması için 70'den fazla ülkeye Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir niyet mektubu gönderdik. Niyet mektubunun ekinde de uluslararası kuruluşlar tarafından denetimi ve puanlaması yapılan bir sertifikasyon sistemi hayata geçirdik, bu sertifikasyon mum kriterlerini kültürlerinin detaylarını koyduk. Aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle dünyanın birçok Ülkesi tarafından takdir edilen sağlık altyapısını turizm il ve ilçelerindeki sağlık alt yapısını gösteren, neler bunlar dediğiniz zaman hastane sayılarımız yoğun bakım yatak kapasitemiz vantilatör sayımız, ambulans, ambulans helikopter ve ambulans uçak gibi verileri içeren bir dosyayı da mektubun ekinde gönderdik. Aynı zamanda Dışişleri Bakanımız ile beraber kendi muhataplarımızı kendisi Dışişleri Bakanı, ben turizm ile ilgili ilgili muhataplarımızı geçen haftadan itibaren yoğun bir şekilde aramaya başladık. Bu telefon diplomasisi ile birlikte hem mektup detayları üzerinde hem onların için eksik kalan bir informasyon gerekiyorsa bunları notlarımız alıp tamamlıyoruz. Bir bağlam bir şeyler daha yaptık Sağlık Bakanlığımızla birlikte bir çalışma yaptık ve özellikle yoğun turist trafiğinin yaşandığı havalimanları test merkezleri açılmaya başlandı. Burada kendi ülkesinde test yaptırmayıp ülkemize gelen kendi ülkesinde test yaptırmış da gelebilir ama böyle bir şeye ihtiyaç olmayacak. Testi yaptırmayıp gelen turistlere havalimanlarında kısa sürede testi yapılmasını sağlayacağız. Hem Türkiye'nin sağlık güvenliği hem de onların kendi güvenlikleri açısından bu eksiği de kapatmış olacağız" şeklinde konuştu.

Dış turizmin hareketlenmesinin sadece Türkiye'nin vereceği bir karar olmadığını belirten Bakan Ersoy "Sıkıntılı bir süreç dünya genelinde amacımız zaten ilk etapta amacımız turizm hareketliliğinin uluslararası turizm hareketliliğinin başlamasını sağlamak, iç turizmde sınırlı kalmasını istemiyoruz. Dış turizm hareketinin tekrar başlamasını öngörüyoruz. Bununla ilgili güven algısı çok çok önemli turist açısından bir güven algısı ile ilgili hazırlıkların tamamını Türkiye olarak biz yaptık tamamladık. Niyet mektuplarımı da gönderdik açıkçası uluslararası basında da takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye çok güvenilir bunu bulunuyor. Hatta bu seneki turizm hareketleri arasında sağlık turizmi açısından da bu Türkiye'nin korona virüs sırasında yapmış olduğu başarılar sağlık turizmi açısından da Türkiye'nin bir yol almasını sağlayacak gibi gözüküyor. İleride sağlık turizminde de çok hızlı bir gelişmeler karşılanır diye düşünüyorum. Bu seneki hedefimiz tekrar turizm hareketini bir başlangıç yapmak bir başlatmak ve 2021'e hızlı bir şekilde rakamların güzel diye bir yıl olmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

"2023 HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ" İFADELERİNİ KULLANAN BAKAN ERSOY, KONUŞMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Bizim ilk hedefimiz biliyorsunuz 2023 hedeflerimiz var, yıl yıl açıklanmış rakamlarımız var. Şu anki ilk hedefimiz bu kaybı karşılayıp 2021'de mümkünse 2021 hedefleri ile birlikte yakalamak yakalayamazsak 2022'de bu hedefleri yakalamak, 2022 için öngördüğümüz hedefleri yakalamak. Turizm yapma şekillerinin de bazı değişiklikler olacak insanların seyahat destinasyon algılarında da bazı değişiklikler olacak ama Türkiye bu konuda hem tesislerin yeniliği hem sağlık altyapısı olarak çok avantajlı olarak görülüyor. Bir tek sıkıntımız bu yıl için ülkeler aşamalı bir şekilde trafiklerini açmak istiyor. Nasıl biz turizm hareketleri başlar sonra aşamalı kontrollü bir şekilde dış turizm hareketliliği başlar, diyorsak yurt dışındaki ülkeler için de aynı yani önce iç trafik hareketlerine başlar sonra komşu ülkelerimize başlarız. Sonra aşamalı olarak mesafeleri uzatırız kontrollü bir açılım söz konusu ama burada işte Türkiye hazır olduğunu belirten dosyalarıyla belgeleriyle sertifikasyonları ile yapılması gereken telefon diplomasisi ile yapılması gereken her şeyi yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla gerektiği zaman karşı ülkelerin liderleri ile görüşüyorlar. Önemli olan hızlı bir şekilde harekete başlatmak ama Türkiye'nin zaten bir atağa geçmiştik turizm olarak biliyorsunuz ve sistemdeki eksiklerimizi turizm geliştirme ajansı tanıtım vesaire gibi eksiklerimizi de tamamlamıştık. Hatta geleceğin turizmini yansıtan turizm projeleri Ege Turizm Merkezi Çeşme etabı Ege Turizm Merkezi etabı Didim etabı gibi geleceğin 50 yılını turizmini cezbedecek cazibe noktası olacak projeleri devreye almaya başladık. Biliyorsunuz onların projeleri hazırlanmaya başlamıştı. Biz hedefimize uygun bir şekilde yürüyeceğiz ama bir yol kazası oldu, dünya genelinde bir yol kazası oldu ama biz en hızlı bir şekilde en çabuk şekilde eski sayılarımıza gelmek ve hedeflerimizi revize edilecek şekilde adımlarımızı atıyoruz"

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 09:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İç turizmi açıyoruz dış turizmi kademeli açacağız' - Son Dakika

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