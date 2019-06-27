Son Dakika Haberleri: İç yağı ile kamufle edilmek istenen 8 kilo esrar ele geçirildi
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İç yağı ile kamufle edilmek istenen 8 kilo esrar ele geçirildi

6 dakika önce

Gaziantep'te narkotik ekipleri, minibüsle uyuşturucu sevkıyatına büyük bir darbe vurdu.

İç yağı ile kamufle edilmek istenen 8 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
Gaziantep'te narkotik ekipleri, minibüsle uyuşturucu sevkıyatına büyük bir darbe vurdu. Gişelerde durdurulan minibüste tonlarca iç yağı ile kamufle edilmek istenen 8 kilo toz esrar ele geçirildi.

Türkiye'nin doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu sevkıyatı olacağı bilgisine ulaşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sevkıyatın yapılacağı aracı belirleyerek takibe aldı. Şanlıurfa - Adana otoyolu Gaziantep Doğu gişelerinde durdurulan minibüste narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 8 kilo toz esrar ele geçirildi.

Tonlarca iç yağı ile kamufle edilmek istenmiş

Ekipler, narkotik köpeklerin uyuşturucu kokusunu almasını önlemek amacıyla araca tamamen dondurulmuş poşetler içerisinde hayvansal iç yağlarının konulduğunu belirledi. Ancak uyuşturucu kokusunu alan narkotik köpeğin tepkisi üzerine polisler, yağları minibüsten indirerek detaylı arama yaptı. Ekipler, minibüsün içerisindeki incelemede aracın taban kısmına gizlenen ve izocamlarla kamufle edilen 8 paket halinde 8 kilo toz esrar ele geçirdi.

Esrar maddesine el koyan ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Narkotik, Gaziantep, 3. Sayfa
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