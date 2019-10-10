Ica'dan 'hgs dolandırıcılığı' iddialarına yanıt

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, programcı ve sunucu Akın Tunç'un HGS gişelerinde dolandırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Sistemlerimiz kontrol edildiğinde, kendisinin yabancı plakalı bir araç kullandığı ve HGS etiketinin çalışmaması sebebi ile yalnızca nakit olarak geçiş ücretinin tahsil edildiği tespit edilmiştir. Çalışanlarımızın itibarını zedeleyici yayınları nedeniyle özür bekliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz haftalarda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Bursa istikametine gitmek isteyen programcı ve sunucu Akın Tunç, Tunalı Gişelerinde HGS'sinde 501 lira olmasına rağmen bariyerlerin açılmadığını, görevli memurun ise sistemin HGS'yi okumadığını, 58 liralık geçiş ücretini nakit olarak talep ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Tunç'un bu iddialarına ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi'nden açıklama geldi.

ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda hizmet veren gişelerimizde, 7/24 görev yapan eğitimli ve konusunda uzman personelimiz bulunmaktadır. Otoyol'dan geçiş yapan araca ait OGS/HGS hesabı bulunmadığı ya da OGS/HGS'de yeterli bakiye bulunmadığı veya herhangi bir nedenle etiketin okunamadığı durumlarda müşterilerimize nakit ya da kredi kartı ile ödeme olanağı sunulmaktadır. Nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılmak da istenmediği takdirde ihlalli geçiş yapılmasına (yabancı plakalı araçlar bu istisna dışındadır) olanak sağlanmaktadır. Müşterimiz tarafından araçta bulunduğu ifade edilen HGS etiketinin çalışmaması nedeni ile geçiş, nakit/ kredi kartı/ banka kartı ile ödemeye düşmesine rağmen HGS bakiyesi olduğuna dair müşteri beyanına itibar edilmiş aracının gişe değiştirmesi sağlanarak HGS etiketinden tahsilat yapılmaya çalışılmış ise de araçta bulunduğu ifade edilen etiket bu gişede de çalışmamıştır. Otoyol boyunca gişe bölgelerinde yer alan kamera görüntülerimiz incelendiğinde kendisinin bu çekimi yapmasının ardından aynı gişedeki yetkiliye nakit ödemesini gerçekleştirerek bölgeden ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda kendisinin canlı yayında yer verdiği ifadelerde belirttiği şekilde gişelerde hiçbir yetkili olmadan 45 dakikadır beklediği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

HGS HESABINDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMEMİŞTİR

Açıklamanın devamında ise, "Müşterimizin aynı gün gerçekleştirdiği canlı yayında kendisinden hem nakit hem HGS hesabı üzerinden tahsilat yapıldığı ifadesi de gerçeği yansıtmamaktadır. Sistemlerimiz kontrol edildiğinde, kendisinin yabancı plakalı bir araç kullandığı ve HGS etiketinin çalışmaması sebebi ile yukarıda anılan usule de uygun olarak yalnızca ve yalnızca nakit olarak geçiş ücretinin tahsil edildiği tespit edilmiştir. ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından, bu geçişe ilişkin olarak HGS hesabından da bir tahsilat gerçekleştirildiği iddiaları gerçeklikle bağdaşmamaktadır" denildi.

ŞİRKETE HER KANALDAN ULAŞILABİLİYOR

Tunç'un şirkete ulaşılamadığı iddialarına ilişkin açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimize pek çok kanaldan ulaşılabilmektedir. Canlı yayınlar esnasında gösterilen tahsilat fişinde dahi şirketimizin hem telefon numarası, web sitesi, nakit ödeme biletinin arka yüzünde ise telefon numarası yer almaktadır. Ayrıca Otoyol üzerinde yer alan her bir gişemizin camında bilgilendirmeler ile birlikte telefon numaramızın da yer aldığı bir bilgilendirme panosu bulunmaktadır. Videolarda yer alan gişe görüntülerinde de bu pano görülmektedir. Akın Tunç'un müşteri hizmetlerine üç defa ulaşıldığı tespit edilmiştir. Çağrı Merkezimiz dışında web sitemiz ve e-posta adresimiz üzerinden de şirketimize ulaşma alternatifleri bulunmaktadır. Şirketimizin Facebook, Instagram ve Twitter adresleri aktif olarak yönetilmekte, tüm iletişim bilgilerimiz bu platformlar üzerinden de sağlanmaktadır."

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

"ICA olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda, yol ve yolcu güvenliğini sağlamak ve araç sürücülerine konforlu bir sürüş sunmak amacı ile tüm ekibimizle 7/24 çalıştığımızı belirtmek isteriz. İletişim için doğru kanallar denenmeden yapılan canlı yayınlar ve şirketin olmadığı, dolandırıcılık, hırsızlık gibi asılsız iddia ve ithamları art niyetli bulduğumuzu, Akın Tunç'tan gerçeği yansıtmayan ve şirketimiz ve çalışanlarımızın itibarını zedeleyici yayınları nedeniyle bir özür beklediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.