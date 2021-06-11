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ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı - Son Dakika

ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı

11.06.2021 09:22

Otoyol ve köprü işletmecisi ICA, "İstanbul Boğazı Kuzey Bölgesi İçin Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliğini Algılama, Takip ve Analiz Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" ile uzaktan algılama teknolojileri kullanarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespiti yapacak.

Otoyol ve köprü işletmecisi ICA, "İstanbul Boğazı Kuzey Bölgesi İçin Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliğini Algılama, Takip ve Analiz Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" ile uzaktan algılama teknolojileri kullanarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespiti yapacak.

IC İçtaş İnşaat'ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun yapım ve işletmesini üstlenen şirketi ICA tarafından, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten korumayı hedefleyen söz konusu projeye ilişkin Garipçe'deki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, toplantıda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otoyol ve köprü işletmeciliğinin yanı sıra İstanbul'a ve Türkiye'ye katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiklerini ve söz konusu projenin de 2019 yılında böyle ortaya çıktığını dile getirdi.

Köprünün üzerinden geçen araçları 1.400'ün üzerinde kamerayla, takip sistemiyle, akıllı ulaşım sistemleri ve kamera sistemleriyle takip ettiklerini belirten Soğukpınar, araştırmalardan sonra aynı sistemi köprünün altından geçen deniz araçları için de kullanma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Soğukpınar, projenin dünyadaki örneklerini de araştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırdığımızda dünyada 2 devletin bunu açık denizlerindeki petrol platformlarındaki sızıntıları takip etmek amacıyla kurduklarını öğrendik. Norveç hükumeti kuzey denizlerinde, Azerbaycan hükumeti de Hazar Denizi'nde buna benzer sistemler kurmuşlar. Aslında boğazlarımızı kirleten gemiler bir şekilde takip ediliyor ama anlık bir tespit ve eşleşme olmadığı için bugüne kadar yakalanan gemi sayısı ya da cezalandırılan gemi sayısı da istenildiği kadar yüksek değil, bir caydırıcılığı yok. Biz gururla söylüyoruz ki Türkiye'de hatta dünyada bir köprü işletmecisi, otoyol işletmecisi olarak böyle bir sistemi kuran dünyadaki ilk ve tek işletmeyiz."

"Cezalandırma işlemini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış olacak"

Projenin diğer ortaklarına ilişkin bilgi veren Soğukpınar, "Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü takibini yapacak, tespit ettikleri olayların anlık olarak müdahalesini Sahil Güvenlik Komutanlığı yapacak. Cezalandırma işlemini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış olacak. Ceza keme yetkisi onlar da olduğu için. Dolayısıyla takip bu şekilde devam edecek. İTÜ bilimsel anlamda destek sağlayacak. Biz de bilimsel anlamda bunu ileriki çalışmalarımızda değerlendirmek amacıyla kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu sistem aslında bir kıvılcım proje"

İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özcan Arslan ise projeye bilimsel çalışmalarla ve araştırmalarla destek verdiklerini söyledi.

Arslan, "Bu sistem aslında bir kıvılcım proje. Marmara Denizi'nin birkaç noktasına bu sistem kurulduğu takdirde bütün Marmara Denizi tek bir merkezden anlık olarak çok hızlı bir şekilde hem gözlemlenebilir hem de müdahale edilebilir duruma gelebilir. Yine bu sistem Türkiye'de kıyı şehirlerine ve liman tesislerine kurulması halinde denizlerimizin kirletilmemesi için çok önemli bir fayda saplayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kullanılan uzaktan takip sistemi dünyada ilk kez bir köprü üzerine kuruldu

Öte yandan toplantıda aktarılan bilgilere göre, ICA, söz konusu projeyle İstanbul Boğazı'nda deniz çevresinin, kıyı şeridinin ve insan sağlığının korunmasını amaçlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bilimsel desteği ile hayata geçen projede, uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak gemilerden kaynaklı kirlilik tespiti yapılacak.

Proje için kullanılan uzaktan takip sistemi, dünyada ilk kez bir köprü üzerine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu ve kullanılmaya başladı. Proje kapsamında takip için gerekli yazılımlar vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzey cephesi sürekli olarak taranarak 2,5 kilometrelik alanda Karadeniz'den giriş-çıkış yapan gemiler takip edilerek kirlilik tespiti yapılacak.

Sistem, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından takip edilebilecek.

ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı
ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı
ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı
ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı
ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı

İstanbul Boğazı, TEM Otoyolu, İstanbul, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ICA, İstanbul Boğazı'nı gemi kaynaklı kirlilikten koruyacak projesini tanıttı - Son Dakika


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