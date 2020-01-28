Son Dakika › Güncel › İcadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı devam ediyor - Son Dakika
İcadiye mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı devam ediyor
6 saat önce
İcadiye Mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:15 Kaynak: DHA
İcadiye Mahallesi'nde kontrollü bina yıkımı devam ediyor
Son Dakika Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak