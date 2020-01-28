İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor - Temel Karamollaoğlu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor - Temel Karamollaoğlu - Son Dakika

İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor - Temel Karamollaoğlu

6 saat önce

Elazığ İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor.

Elazığ İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yıkılan binayı inceledi. (2)

İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor - Temel Karamollaoğlu

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:37 Kaynak: AA
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