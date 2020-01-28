İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor - Temel Karamollaoğlu - Son Dakika

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İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor - Temel Karamollaoğlu
6 saat önce
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli bina yıkılıyor. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:37 Kaynak: AA
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