Topla buluşması yetiyor! Icardi'den sanat eseri gibi gol - Son Dakika

Topla buluşması yetiyor! Icardi'den sanat eseri gibi gol

Topla buluşması yetiyor! Icardi\'den sanat eseri gibi gol
Son Güncelleme: 23.08.2023 22:53

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanında Icardi'nin harika golü takımını öne geçirdi. Yunus Akgün'ün asistiyle gelen golde Icardi, kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan temsilcimiz Galatasay'ın 2. golü yıldız futbolcu Icardi'den geldi. Arjantinli golcü şahane tek vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

GERİ DÖNDÜLER

Mücadelede geriye düşen sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ve Icardi'nin şık golleriyle öne geçti.

ICARDI'DEN ŞAHANE TEK VURUŞ

29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.

İşte golün gelişimi;

Topu ayağına alması yetiyor! Icardi'nin attığı golün izahı yok
Topu ayağına alması yetiyor! Icardi'nin attığı golün izahı yok
Topu ayağına alması yetiyor! Icardi'nin attığı golün izahı yok
Topu ayağına alması yetiyor! Icardi'nin attığı golün izahı yok

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Topla buluşması yetiyor! Icardi'den sanat eseri gibi gol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Topla buluşması yetiyor! Icardi'den sanat eseri gibi gol - Son Dakika
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