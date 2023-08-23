Topla buluşması yetiyor! Icardi\'den sanat eseri gibi gol

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olan temsilcimiz Galatasay'ın 2. golü yıldız futbolcu Icardi'den geldi. Arjantinli golcü şahane tek vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Mücadelede geriye düşen sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ve Icardi'nin şık golleriyle öne geçti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı.
İşte golün gelişimi;
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