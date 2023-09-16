Icardi'yi bile gölgede bıraktı! Kerem Aktürkoğlu'nun 30 dakikada yaptıklarının izahı yok

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaştığı maça Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yıldız futbolcu 29 dakikada attığı 2 şahane golle büyük beğeni aldı.

PERDE ERKEN AÇILDI

Maça hızlı başlayan Galatasaray'da 7. dakikada Mertens'in pasını iyi kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, şahane golle takımını 1-0 öne geçirdi.

YİNE KEREM

Attığı gol sonrası daha da baskılı oynayan sarı-kırmızılılar, bu kez 29. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle 2-0 öne geçti.