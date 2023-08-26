Dünyanın bir numarası olacak! Icardi'nin Haaland'ı yakalamasına çok az kaldı - Son Dakika

Dünyanın bir numarası olacak! Icardi'nin Haaland'ı yakalamasına çok az kaldı

Son Güncelleme: 26.08.2023 00:32

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, topla buluşma oranına göre Avrupa'nın en fazla gol atan ikinci santrforu oldu. Listenin zirvesinde ise Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland bulunuyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, topla buluşma oranına göre Avrupa'nın en fazla gol atan ikinci santrforu oldu. Listenin zirvesinde ise Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland bulunuyor.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Galatasaray'a bonservisiyle transfer olan ve yeni dönemini de harika başlangıç yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir istatistikle tüm dikkatleri çekti. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'nin göz önüne alındığı istatistikte Icardi, topla buluşma başına gol oranında Avrupa'nın en iyi ikinci futbolcusu oldu. Mauro, Galatasaray ile lig ve Avrupa arenasında 630 kez topla buluştu, 26 gol attı. Bu Arjantinli'nin 24.2 topla buluşmada bir gol attığı anlamına geliyor.

Icardi'yi durdurmak imkansız! Haaland'ı yakalamasına az kaldı

BİR NUMARA HAALAND

Listenin 1 numarasında ise Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland yer aldı. 23 yaşındaki oyuncunun bir gol atması için 23.6 kez topla buluşması yetiyor.

Icardi'yi durdurmak imkansız! Haaland'ı yakalamasına az kaldı

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Son Dakika Futbol Dünyanın bir numarası olacak! Icardi'nin Haaland'ı yakalamasına çok az kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın bir numarası olacak! Icardi'nin Haaland'ı yakalamasına çok az kaldı - Son Dakika
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