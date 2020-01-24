İcat yarışması, 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İcat yarışması, 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika

İcat yarışması, 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından her yaş grubuna açık olarak düzenlenen icat yarışmasının başvuruları devam ediyor.

İcat yarışması, 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından her yaş grubuna açık olarak düzenlenen icat yarışmasının başvuruları devam ediyor. Gelen yoğun talep üzerine yarışma başvuruları 24 Şubat 2020 tarihine kadar uzatıldı.


'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla düzenlenecek olan ve 21 Aralık'ta başvuruları başlayan yarışmaya yoğun ilgi devam ediyor. Daha önce 21 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı duyurulan yarışma için son başvuru tarihi 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Her yaş grubundan kişilerin katılabileceği yarışma, saklı fikirlerin gün yüzüne çıkarılmasını ve çocuklarda zihinsel keşfin önünü açmayı hedefliyor.


2 ayrı tarihte yapılacak olan yarışmanın ilki 2 Mayıs 2020 tarihinde ikincisi ise 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikte mucitler; elektrik-elektronik, ahşap ve endüstriyel tasarımlar, enerji ve çevre konuları, akıllı şehirler, ulaşım ve robotik kategorilerinde yarışacak.


Etkinlik hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54-55 numaralı telefonu kullanılabilir. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Aralık, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yüzyılın Anlaşması" için İsrail basınından ilginç iddia! 28 Ocak'a dikkat çekildi
Günlük burç yorumları 24 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Kayıp Kader Buse'nin anne ve babasından yürek burkan paylaşım: Gelmesin 24 Ocak Çin'de koronavirüsüne yakalanmış insanların yere yığılma görüntüleri dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 16:05:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İcat yarışması, 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]