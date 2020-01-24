İcat yarışması, 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından her yaş grubuna açık olarak düzenlenen icat yarışmasının başvuruları devam ediyor. Gelen yoğun talep üzerine yarışma başvuruları 24 Şubat 2020 tarihine kadar uzatıldı.



'Talas İcat Çıkartıyor, Mucitlerini Buluyor' sloganıyla düzenlenecek olan ve 21 Aralık'ta başvuruları başlayan yarışmaya yoğun ilgi devam ediyor. Daha önce 21 Aralık-24 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı duyurulan yarışma için son başvuru tarihi 24 Şubat Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Her yaş grubundan kişilerin katılabileceği yarışma, saklı fikirlerin gün yüzüne çıkarılmasını ve çocuklarda zihinsel keşfin önünü açmayı hedefliyor.



2 ayrı tarihte yapılacak olan yarışmanın ilki 2 Mayıs 2020 tarihinde ikincisi ise 9 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenecek. Etkinlikte mucitler; elektrik-elektronik, ahşap ve endüstriyel tasarımlar, enerji ve çevre konuları, akıllı şehirler, ulaşım ve robotik kategorilerinde yarışacak.



Etkinlik hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için www.talas.bel.tr adresi ya da Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 437 00 54-55 numaralı telefonu kullanılabilir. - KAYSERİ