ICBC Türkiye'den VakıfBank'a 325 milyon dolar kredi - Son Dakika

VakıfBank, 2017 yılında ICBC Grubundan temin ettiği 250 milyon dolar tutarındaki krediyi 75 milyon dolar artırarak 325 milyon dolar olarak yeniledi.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, muhabir banka ağının gücüyle kaynak temin etmeye devam ediyor.

Son olarak ICBC Grubundan 2017 yılında temin ettiği 250 milyon dolarlık krediyi yüzde 130 oranında yenileyen VakıfBank, böylelikle 325 milyon dolarlık bir kredi işlemine imza attı.

ICBC Türkiye üzerinden sağlanan kredinin vadesi ise üç yıl olarak belirlendi.

"Böylesi zorlu bir süreçte dahi kaynak temin ediyoruz"

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dünya finans piyasalarının zor bir döneminde gerçekleştirdikleri işleme ilişkin, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin çok yoğun bir şekilde hissedildiği bir dönemde temin ettiğimiz üç yıllık kredi, bankamıza ve milli ekonomimize duyulan güvenin açık bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu kredinin dış ticaretin finansmanı ile birlikte genel finansman ihtiyaçları çerçevesinde kullandırılabileceğini aktaran Üstünsalih, "Böylesi zorlu bir süreçte dahi muhabir bankalarımızla olan güçlü iş birliğimiz sayesinde kaynak temin ediyor ve reel sektöre destek olma görevimizi yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"İş birliğimizi artırmaya yönelik adımlar attık"

Üstünsalih, dünyanın en büyük bankası olan ICBC Grubu ile iş birliğinin memnuniyet verici bir noktada olduğunu ifade ederek, "2017 yılında ICBC Grubu ile imzaladığımız iyi niyet anlaşması sonrası dış ticaret, proje finansmanı, sermaye piyasası işlemleri, hazine işlemleri, hesap işlemleri, RMB nakit yönetimi gibi birçok alanda iş birliğimizi artırmaya yönelik adımlar attık." bilgilerini verdi.

Üstünsalih değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Dünya zorlu bir süreçten geçerken ilave kaynak sağlayarak yenilediğimiz bu kredi anlaşması vasıtasıyla mevcut ilişkilerimizi pekiştirmiş olduk. Bu vesileyle bankamıza sağlamış oldukları kaynak için ICBC Türkiye ve ICBC Grup yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kendileriyle yeni ve büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz."