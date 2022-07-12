Icbc Türkiye, World Finance Banking Awards 2022'de İki Ödül Aldı - Son Dakika
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Icbc Türkiye, World Finance Banking Awards 2022'de İki Ödül Aldı

12.07.2022 11:40
Icbc Türkiye, World Finance Banking Awards 2022'de İki Ödül Aldı

İSTANBUL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, bankanın Türkiye şubesinin "World Finance Banking Awards 2022"de iki ödül aldığını duyurdu.

İSTANBUL, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, bankanın Türkiye şubesinin "World Finance Banking Awards 2022"de iki ödül aldığını duyurdu. Küresel finans sektörünü yönelik yayın yapan bir dergi olan World Finance'ın internet sitesinde yayınlanan sonuçlara göre ICBC Türkiye, bu yıl "En İyi Ticari Bankalar" ve "En iyi Yatırım Bankaları" kategorilerinde kazananlar arasında yer aldı. ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang, "Bankacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan World Finance Banking Awards 2022'de her iki kategoride de en iyi seçilmiş olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Gao, kuruluşun geçen yıldan bu yana uluslararası platformlardan 15 prestijli ödül kazandığını kaydetti.

"Türkiye'de Çin sermayeli bankalara öncülük ederek, Türk finans sektöründe güçlü bir marka olmaya gayret gösterdik" ifadelerini kullanan Gao şöyle devam etti: "ICBC Türkiye, Türkiye'de kurulduğundan bu yana geçen yedi yılda yerel bir bankadan, bölgesel finansman hizmetleri sağlayıcısına dönüşmek için önemli adımlar attı." Banka, bir dizi altyapı projesine fon sağlıyor ve Türkiye'nin kalkınmasında kilit rol oynayacak özel sektör yatırımlarını destekliyor. Gao, "Bilhassa Çin ile Türkiye arasında güçlü ticari, ekonomik ve kültürel bağlar kurulmasında odaklanıyoruz ve gelecek yıllarda ana finansman projelerimizin amacı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi" dedi. ICBC, Çin'in en büyük ticari bankası ve varlıkları bakımından dünyanın en büyük bankası konumunda bulunuyor. ICBC Türkiye, bankanın Mayıs 2015'te Türkiye'de Tekstilbank'ın çoğunluk hisselerini satın almasıyla kuruldu.

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Kaynak: Xinhua

Industrial and Commercial Bank of China, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Icbc Türkiye, World Finance Banking Awards 2022'de İki Ödül Aldı - Son Dakika

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