ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi yarın açılacak - Son Dakika
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ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi yarın açılacak

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan "ICC Girişimcilik Merkezi – İstanbul Bölge Ofisi"nin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi yarın açılacak, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan "ICC Girişimcilik Merkezi – İstanbul Bölge Ofisi"nin açılışı yarın gerçekleştirilecek.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde düzenlenecek törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ICC Genel Sekreteri John Denton, Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş'ın da katılması bekleniyor.

TOBB, ICC ve ICC Türkiye Milli Komitesi arasında Türkiye ve bölgede girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin iş birliği anlaşmasının da imzalanacağı organizasyonda, ICC'nin Facebook İstasyon'a ortaklığı da başlatılacak.

Öte yandan, açılışın ardından "ICC Girişimcilik Merkezinin ilk bölgesel ofisi olarak İstanbul: Yatırımcı ve Girişimci Perspektifi" ve "Inovasyon, eğitim ve girişimcilik: İstanbul'un dünya ile bağlantısı" başlıklı paneller düzenlenecek.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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