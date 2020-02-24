ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi açıldı - Son Dakika
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ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi açıldı

6 saat önce

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi'nin açılışında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küresel düzeyde ICC'nin tüm networku İstanbul'a gelmiş oluyor.

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi açıldı, System.String[]

ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi'nin açılışında konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küresel düzeyde ICC'nin tüm networku İstanbul'a gelmiş oluyor. İş dünyamızın ve ülkemizin geleceğini girişimcilikte görüyoruz" dedi.


'ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi' Facebook'un Türkiye'deki mevcut topluluk merkezi "Facebook İstasyon'a" ortak oldu. Ortaklık kapsamında kullanılacak merkez Türkiye'deki işletmelerin sınır ötesi pazarlara erişmelerine yardımcı olacak. Merkez aynı zamanda küresel boyutta iş yapacak girişimcilerin de buluşma noktası olacak.


Milletlerarası Ticaret Ofisi(İCC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan "ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi'nin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, ICC Genel Sekreteri John Denton katıldı.


Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay "Sosyal medyayı istenilen ölçüde kullanamıyoruz. O yüzden bu girişimcilik ofisleri çok önemli. Bizim temel görevimiz ihracatı artırmak. Türkiye'nin ihracatı 180 milyar dolar. Geçen sene ihracatımızı yüzde 2,2 artırdık. Dijitalleşen dünyada, dijitalleşmeyi iyi kullanıp girişimci sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu merkezlerde farkındalığı artırmalıyız. Yurt dışına açılım bu ofislerde kolaylaşıyor. Girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz, yapacağımız çalışmalarla ihracatımızı 190 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu' "ICC, 100 yılda, 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale gelmiştir. İş Dünyamızın ve ülkemizin geleceğini girişimcilikte görüyoruz" dedi.


"İstanbul'u bölgemizin girişimcilik merkezi yapacağız"


Girişimciliğin Türkiye için önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de girişimciliğin yaygınlaşması ve girişimcilik modellerinin çeşitlenmesi noktasında daha çok katkı vermeliyiz. Ancak bu sayede bölgemizdeki girişimciler küresel ticaret düzeyinde birer oyuncu olabilir. Küresel düzeyde girişimci olmanın yolu da öncelikle, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinin girişimcileriyle birlikte bölgesel bir girişimcilik merkezi olmamızla gerçekleşebilir. İstanbul'u bölgemizin girişimcilik merkezi yapacağız. Facebook İstasyon projesine ICC'nin katılımı da, bu bölgesel girişimcilik merkezi kavramının önünü açacak ve daha da güçlenmesini sağlayacaktır. ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küresel düzeyde ICC'nin tüm networku İstanbul'a gelmiş oluyor" şeklinde konuştu.


Açılışı gerçekleştirilen merkezin girişimcilere fayda sağlayacağını da belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu merkez, gençlerin becerilerini geliştirmesi, yereldeki girişimcilerimizin, start-uplarımızın küreselde bağlantılar kurması ve ilişkilerini artırması için çalışacak. Gençler bugün girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görüyorsa; bunda teknolojinin payı büyüktür. Geleceğimizi kurgularken önce teknoloji kavramını anlamalıyız. Bugün hayatımızın merkezinde olan birçok teknoloji bundan 10 yıl önce icat edilmemişti. Dünyanın en büyük şirketleri listesinde eskiden finans ve enerji şirketleri ağırlıklı olurdu. Artık küresel devler listesinde mazisi 10-15 yılı bulmayan teknoloji girişimlerini görüyoruz" sözlerini ifade etti. - İSTANBUL

Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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