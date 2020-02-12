ICC toplantısı Siirt'te yapılacak - Son Dakika
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ICC toplantısı Siirt'te yapılacak

6 saat önce

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu toplantısı Siirt'te gerçekleştirilecek.

ICC toplantısı Siirt'te yapılacak, System.String[]

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu toplantısı Siirt'te gerçekleştirilecek.


Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde cumartesi günü bir otelde yapılacak toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri katılacak.


ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesi olan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyelerini kentlerinde en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Kuzu, ICC'nin aynı zamanda farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında topladığını, dünyada ticaretin artırılması ve engellerin kaldırılması için referans kurum olduğunu aktardı. Başkan Kuzu, "ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki müteşebbis, ticaret odaları ve meslek birliklerini kapsıyor. Ülkemizde, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren, Türk iş aleminin, uluslararası arenadaki gözü ve kulağı olan ICC Türkiye Milli Komitesinin ilk defa bir ilde yapacağı toplantının ilimizde yapılacağından dolayı TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.


Cumartesi günü yapılacak toplantı öncesi TOBB ve ICC Türkiye Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran, TFF ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir ve ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret ettikten sonra TOBB tarafından ilimizde yapılan okulun açılışı gerçekleştirilecek. - SİİRT

Türkiye, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
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