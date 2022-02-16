Icebox'ta lineuplardan nasıl kaçınılır? - Son Dakika
Üye Girişi

Icebox'ta lineuplardan nasıl kaçınılır?

16.02.2022 17:44
Icebox'ta lineuplardan nasıl kaçınılır?

VALORANT oyuncusu, savunma tarafı için lineuplardan sakınırken aynı anda bombayı çözebildiği yeni bir numara keşfetti.

Haziran 2020'de çıkmasının ardından VALORANT'ta birçok kez meta değişikliği oldu. Her yeni meta ile oyuncuların oyun tarzları ve stratejileri de değişti. Ajanları oynadıkça farklı bomba kurma sonrası (post-plant) lineupları keşfeden oyuncular, bombadan uzak ve güvenli yerlerden attıkları yetenekleri ile savunma yapmayı öğrendi. Böyle durumlarda, başarı ile atılmış lineuplardan kaçınmak maalesef çok mümkün olmuyor, ve çoğu zaman bombanın üzerine gelmiş asit havuzu, yanıcı bomba gibi yeteneklerden kaçamadığınız için bombayı zamanında çözemiyorsunuz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Ancak Reddit kullanıcılarından biri, lineuplara karşı oldukça mantıklı bir numara keşfetti. Numara sayesinde havada bombayı çözdüğünüz için, altınıza düşen yetenlerden hasar almıyorsunuz. Ancak bu numara bomba alanı içerisinde halat kullanımı gerektirdiği için şimdilik sadece Icebox haritası için geçerli.

Reddit kullanıcısı Jollztv paylaştığı klipte tuş atamaları ile oynayarak, bombayı havada asılıyken çözmeyi başarıyor, böylece de altına düşen yakıcı yeteneklerden etkilenmemiş oluyor:

Klipte, "Nesne Kullanma" (normalde F) ve "Bomba Kuşanma" (4) klavye atamalarını aynı tuşa taşıyan oyuncu zıplayarak bombanın üzerindeki halata tutunuyor ve asılı kaldığı noktada tuşa basılı tutmaya devam ederek altındaki bombayı çözebiliyor. Böylece de, altına atılan yeteneklerden - örneğin Killjoy'un Nanosürü'sü, KAY/O'nun PARÇA/Tesirli, Brimstone'un Yakar Top, Viper'ın Asit Havuzu yetenekleri gibi- hasar almıyor.

Ancak bu numara ile havada da hasar verebilen Sova'nın Şok Oku gibi yeteneklerden ve tabii ki mermilerden kaçamıyorsunuz. Ayrıca bunu kullanabilmeniz için bombanın halata oldukça yakın kurulmuş olması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Kars'ta asılsız ihbar polisi harekete geçirdi Kars'ta asılsız ihbar polisi harekete geçirdi Başkent Kültür Yolu Festivali çocukları geleneksel oyunlarla tanıştıracak Başkent Kültür Yolu Festivali çocukları geleneksel oyunlarla tanıştıracak
Kaynak: EsporGazetesi.com

Haziran, oyunlar, Reddit, Bomba, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Icebox'ta lineuplardan nasıl kaçınılır? - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:06:53. #1.12#
SON DAKİKA: Icebox'ta lineuplardan nasıl kaçınılır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement