İçecek yüklü kamyonunun freni patladı, araçta sıkışan şoförün parmağı koptu - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan içecek yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan içecek yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan şoför Mehmet Fatih K.'nın parmağı koptu.

Kaza, Kestel Esentepe mahallesi Basın caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuşu çıktığı esnada freni boşalarak kontrolden çıkan 16 ADE 09 plakalı içecek yüklü kamyon kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kamyonda bulunan İlhan G. ve Cemalettin Ş. yaralanırken, kamyon şoförü Mehmet Fatih K. ise araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan kurtarılan yaralı Mehmet Fatih K., ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne İlhan G. ve Cemalettin Ş. ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - BURSA