İçecek yüklü TIR yandı - Son Dakika
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İçecek yüklü TIR yandı

13.04.2022 22:55
İçecek yüklü TIR yandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde içecek yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde içecek yüklü TIR, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaza akşam saatlerinde Tarsus Pozantı TEM Otoyolu Gülek mevkisinde meydana geldi. Yaşar G. yönetimindeki 42 CZur 82 plakalı içecek yüklü TIR, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Yaşar G., TIR'ı emniyet şeridine çekerek ihbarbar bulunduktan sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın kupa kısmını saran yangını söndürdü. Yangın sonrası TIR kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.


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TEM Otoyolu, Yangın, Tarsus, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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