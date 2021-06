İçeceklerin hijyeni yapay zeka ile sağlanacak - Son Dakika

San Francisco merkezli teknoloji şirketi Pubinno, pandemiyle birlikte artan hijyen kaygılarına karşı işletmelerdeki içecek hatlarının temizliği için Smart Clean adlı yapay zeka destekli patentli bir ürün geliştirdi. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Can Algül, "Amacımız, zorlu günlerden geçen içecek ekosistemindeki tüm paydaşların operasyonlarını daha verimli, hijyenik yönetmelerine ve mükemmel lezzeti sunmalarına yardımcı olmak" dedi.

Bir yılı aşkın süredir mücadele edilen koronavirüs salgını, başta yiyecek ve içecek sektörünü etkiledi. Pek çok işletme operasyon stratejilerini yeniden değerlendirmek zorunda kalırken, tedarik zincirinin bozulması, tüketici talebinin değişmesi ve pazardaki belirsizlik gibi zorluklarla mücadele etmek için çevikliğe ve dayanıklılığa imkan veren akıllı teknolojilere yöneldi. Artan ihtiyaç, teknoloji şirketlerini de harekete geçirdi. Hali hazırda 5 ülkede operasyon yöneten San Francisco merkezli teknoloji şirketi Pubinno, işletmelerdeki içecek hatlarının temizliğini tamamen otomatik hale getiren yapay zeka destekli ürünü Smart Clean'i pazara sunduğunu duyurdu.

İÇECEKLERE YÖNELİK HİJYEN KAYGISINA ÇÖZÜM OLACAK

Ar-Ge çalışmaları iki yıl süren ürünün ayrıntılarını aktaran Pubinno Kurucu Ortağı ve CEO'su Can Algül, "Pandemiyle beraber, içecek üreticileri, mekanlar ve son tüketici için her bardakta aynı kaliteyi yakalamanın yanı sıra, hijyen de oldukça önemli hale geldi. Geliştirdiğimiz ve Smart Clean adını verdiğimiz ürünle, içecek hatlarının temizliğini yapay zeka ve içecek hattının çeperlerini manuel yönteme göre 4 kat daha iyi temizleyen Acquavibra teknolojisiyle sağlıyoruz. Böylece içecek severler bar ve restoranlarda en hijyenik ürünleri tüketebiliyor. Amacımız, akıllı çözümlerimiz ve sınıfının en iyisi hizmetimizle, zorlu günlerden geçen içecek ekosistemindeki tüm paydaşların operasyonlarını daha verimli, hijyenik yönetmelerine ve mükemmel lezzeti sunmalarına yardımcı olmak" dedi.

ULUSLARARASI ARENADA AKREDİTASYON VE ÖDÜL

Geliştirdikleri teknolojinin uluslararası arenada yoğun ilgi gördüğüne de değinen Can Algül, "Geçtiğimiz Nisan ayında her yıl Milano'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli tasarım yarışması olan A Design Award'da Hospitality, Restaurant and Catering Products kategorisinde tasarım ödülüne layık görüldük. Smart Clean aynı zamanda Münih Teknik Üniversitesi'ne bağlı Alman içecek enstitüsü tarafından da test edildi ve onaylandı" diye konuştu