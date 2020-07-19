İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig'ler için aldığı karar ile 2019/2020 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup şampiyonu olarak 3'üncü Lig'e yükselen İçel İdman Yurdu, şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig'ler için aldığı karar ile 2019/2020 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup şampiyonu olarak 3'üncü Lig'e yükselen İçel İdman Yurdu, şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

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Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İçel İdman Yurdu Başkanı Metin Saltık, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, küçük yaşlarda sıkı bir Mersin İdman Yurdu taraftarı olduğunu belirterek, "Mersin İdmanyurdu bizim onurumuzdur, kanımızdır. Valimizin de desteği ile eski bir Mersin evini restore ederek İz Bırakanlar Müzesi haline getiriyoruz ve bu evde bir odayı Mersin İdman Yurdu için hazırlıyoruz, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Hiçbir zaman Mersin İdman Yurdu ruhu unutulmayacak. Merak etmeyin. İçel İdman Yurdu 3'üncü Lig'de başarılı olacaktır. Akdeniz Belediyesi olarak gerek lojistik gerekse de imkanlarımız ölçüsünde maddi olarak takımımıza destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sizlere sözünü veriyorum. Çünkü ben Mersin İdman Yurdu maçlarında su satıp, sakız satıp harçlığını çıkaran bir arkadaşınızım. Mersin İdman Yurdu aşkımız bizim o yıllardan gelmekte. 3'üncü Lig'de İçel İdman Yurdu yönetiminin de futbolcularının da başarılı olacağına inanıyorum. Kendilerine 3'ncü Lig'de başarılar diliyorum" diye konuştu.

İçel İdman Yurdu Başkanı Metin Saltık da Başkan Gültak'a vermiş olduğu desteklerden dolayı şampiyonluk anısına İçel İdman Yurdu forması hediye etti. Başkan Gültak'ın her zaman yanlarında olduğuna dikkat çeken Başkan Saltık, "Kendisine kulübüm ve camiam olarak teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sayın Başkanım" dedi.

Vali Ali İhsan Su da, şehirler ve ülkeler için marka değeri oluşturmanın önemine dikkat çekerek, İçel İdman Yurdu'nun sporda Mersin'in marka değeri olacağına inandığını söyledi. Sözlerinin devamında Vali Su, "İçel İdman Yurdu'nun başarısı şehrimize hayırlı olsun. Takımımızın kentimizi Süper Lig'de de temsil edeceğine inanıyorum. Şampiyonluk yolunda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarları kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İçel İdman Yurdu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saltık Vali Su'ya da şampiyonluk forması takdim etti.

Başkan Saltık'ın şampiyonluk kupasını Vali Ali İhsan Su'nun ellerinden aldığı kutlamada, İçel İdman Yurdu yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları taraftarları ile birlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

- Mersin
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, İçel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İçel İdman Yurdu'nun şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika Spor
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