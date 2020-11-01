İçel İdmanyurdu: 0-3 - Son Dakika

İçel İdmanyurdu: 0-3

01.11.2020 15:57
İçel İdmanyurdu: 0-3, System.String[]

SAHA: Yalova Atatürk StadyumuHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Giray Kara (xx)YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) - Yakup Kayış (xx), Umut Kıral (xx), Salih Kaan Kaplan (xx), Burak Çınar (xx) (Dk. 87 İbrahim Anıl Tekeli ?), Mustafa Serkan Demirel (xx) (Dk.

SAHA: Yalova Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Giray Kara (xx)

YALOVASPOR: Ahmet Pekgöz (xx) - Yakup Kayış (xx), Umut Kıral (xx), Salih Kaan Kaplan (xx), Burak Çınar (xx)  (Dk. 87 İbrahim Anıl Tekeli ?), Mustafa Serkan Demirel (xx)  (Dk. 70 Emrah Şahinçiftçi x), Suat Avcı (xx), İlker Avşeren (xx) (Dk. 87 Erhan Bal ?), Cemal Doğu (xx)  (Dk. 74 Yusuf Akdemir x), Oğuzhan Bozkurt (x) (Dk. 70 Ümran Zambak x), Alperen Topçular (xx)İÇEL İDMANYURDU: Sertaç Güzel (xxx) - Burak Bilgen (xxx), Yaşar Çetin (xx) (Dk. 72 Gülhan Özdemir xx), Burak Altındaş (xxx), Fazlı Ayan (xxx) (Dk. 82 İsmail Köse x), Uğur Ayhan (xxx) (Dk. 71 Ömer Önder x), Caner Yılmaz (xx) (Dk. 46 Hakkı Tosun xx), Ekrem Aydemir (xxx), Özer Ozan Pekdemir (xxx) (Dk. 85 Furkan Zengin ?), Tunahan Ergül (xxx), Aslan Gök (xxx)SARI KARTLAR: İlker Avşeren, Alperen Topçular, Cemal Doğu, Umut Kıral (Yalovaspor). Burak Altındaş, Burak Bilgen, Caner Yılmaz (İçel İdmanyurdu)GOLLER: Dk. 48 Ozan Pekdemir, Dk. 50 Yaşar Çetin, Dk. 85 İsmail Köse (İçel İdmanyurdu)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta İçel İdmanyurdu, deplasmanda karşılaştığı Yalovaspor'u 3-0 yendi. Bu galibiyetin ardından İçel İdmanyurdu Spor, Karşıyaka'nın puan kaybettiği haftayı değerlendirerek 17 puanla liderliğe oturdu, Yalovaspor ise 7'nci maçını da kazanamayarak 2 puanda kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR: 2'nci dakikada orta sahadan gelişen konuk ekibin atağında Aslan Gök soldan ortaladı, Yaşar Çetin'in ceza sahası içinde kafa vuruşu kaleci Ahmet Pekgöz'de kaldı.10'uncu dakikada İçel atağında Burak Bilgen'den aldığı topla ceza sahası dışında buluşan Tunahan Ergül'ün yaklaşık 25 metreden çektiği şut direkte patladı.13'üncü dakikada sağdan gelişen Yalovaspor atağında Umut Kıral ile Cemal Doğu paslaşmasında Cemal, aldığı topla içeriye sokuldu. Cemal'in sol çaprazdaki İlker'e verdiği pas sonrasında bu oyuncunun yerden sert şutu auta çıktı.15'inci dakikada Alperen Topçular'ın soldan en sağdaki Oğuz Bozkurt'a pasını gönderdi. Defansın arkasına iyi sarkan Oğuzhan, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu. Kaleciden dönen topu Alperen tamamladı ancak meşin yuvarlak bir kez daha kaleci Sertaç Güzel'de kaldı.27'nci dakikada Oğuzhan Bozkurt'la gelişen Yalovaspor atağında bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Alperen'in sert şutunda kaleci gole izin vermedi.45+2'nci dakikada Burak Çınar'ın kullandığı serbest vuruşta İlker Avşeren, ceza sahası içinde buluşur buluşmaz yerden sert vurdu. Ancak kaleci son anda topu kornere çeldi.47'nci dakikada Yalovaspor atağında Oğuzhan Bozkurt'un ceza sahası içine ortasında Alperen'den önce son anda defans araya girdi ve top kornere gitti.48'inci dakikada sağdan gelişen İçel atağında Ekrem Aydemir'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Özer Ozan Pekdemir'in yerden vuruşu ağlara gitti: 0-1.50'inci dakikada sağ kanattan gelişen İçel atağında Ozan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Yaşar Çetin'in şutunda kaleci topu elinden kaçırdı ve skor 2-0 oldu.68'inci dakiakda sağdan gelişen Yalovaspor atağında Umut'un ara pasında İlker topla buluştu. İlker de yerden Alperen'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleciden döndü. Pozisyonunda devamında Oğuzhan'ın şutu az farkla auta gitti.85'inci dakikada sağdan gelişen Ozan'ın ortasında kaleci Ahmet elinden kaçırdı. Arka direkte oyuna sonradan giren İsmail Köse kafayla skoru 3-0 yaptı.Karşılaşma bu skorla sona erdi.


- Yalova
İçel İdmanyurdu: 0-3
İçel İdmanyurdu: 0-3
İçel İdmanyurdu: 0-3

Yalovaspor, Yalova, Çınar, İçel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İçel İdmanyurdu: 0-3 - Son Dakika Spor


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