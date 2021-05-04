İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor - Son Dakika

İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor

04.05.2021 14:45

- İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor İçel İdmanyurdu, Isparta 32 maçına hazırlanıyor Mersin ekibi, avantajlı bir sonuçla kente dönme hedefinde Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu 3.

- İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor

İçel İdmanyurdu, Isparta 32 maçına hazırlanıyor

Mersin ekibi, avantajlı bir sonuçla kente dönme hedefinde

MERSİN - Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off'a kalan İçel İdmanyurdu, perşembe günü oynayacağı Isparta 32 maçına hazırlanıyor. 2. Lig'e çıkmak için play-off mücadelesi verecek Mersin ekibi, avantajlı bir sonuçla kente dönmek istiyor.

3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 52 puan toplayan İçel İdmanyurdu, normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off'un ilk maçında perşembe günü deplasmanda Isparta 32 karşılaşacak olan Güney ekibi, avantajlı bir skorla Mersin'e dönmek istiyor. Hazırlıklarını Mersin Stadyumu'nda yaptığı 1.5 saatlik antrenman ile tamamlayan İçel İdmanyurdu, bugün karayolu ile Isparta'ya geçecek.

"Kupayı almak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

Takımın durumuyla ilgili İHA muhabirine konuşan İçel İdmanyurdu Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, grubu birinci bitirme hedeflerini kaybettiklerini belirten Tiryaki, "Ancak hedefi tutturmamız için ikinci bir şansımız var. Bu yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 10-15 gündür play-off ile ilgili oyuncularımızın fiziksel gelişimini tamamlamak için gerekli çalışmaları yaptık. Mental anlamda da sağ olsunlar yöneticilerimizle beraber müsabakaların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, hata yapma lükslerinin olmadığını onlara söyledik. Şehrimizin de beklentisini biliyoruz. İnşallah Mersin futbolunun bizden olan beklentisini karşılamak için play-off müsabakalarının ilk ayağı olan Isparta maçından başlamak üzere, son nefese kadar hedefi tutturmak için, kupayı almak için, Mersinlileri mutlu etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

"Bu seviyedeki liglerin Mersin'deki futbolseverleri doyurmadığını biliyoruz"

Takımlarının durumunun iyi olduğunu belirten Tiryaki, "Şu anda çok şükür eksiğimiz, cezalımız yok. Bütün oyuncularımız şu anda müsabakalara hazır. Şu anda biz Mersinlilerin beklentilerine cevap verememiş gibi gözüküyoruz. Çünkü onlar takımımızdan birinci olmasını bekliyordu. Bu anlamda onlara karşı bir mahcubiyetimiz var ama çok şükür ki halen kaybettiğimiz güveni geri kazanmak için artı bir şansımız daha var. Buna sarılmak istiyoruz. Bu anlamda camiaya gönül vermiş bütün taraftarlarımızın bize dua etmesini, iyi temenni ve iyi dileklerde bulunmasını istiyoruz. Bu enerji, coşku işidir. Tabii bu şehrin daha önceki temsilcisi Mersin İdmanyurdu bu play-off tecrübesine sahip. İnşallah bize de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Bu seviyedeki liglerin Mersin'deki futbolseverleri doyurmadığını biliyoruz. Ancak bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil. Şu anda tamamen play-off müsabakalarına odaklanıp, elimizdeki oyuncuları o anlamda konsantre edip, onları oraya hazırlamakla mükellefiz. Taraftarlarımız da bize güvensinler, biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yolundaki ilk adımı Perşembe günü atmak istiyoruz"

Takım kaptanı Sertaç Güzel ise takım olarak play-off'lara çok iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, "Sürekli takım arkadaşlarımızla nasıl şampiyon olabiliriz, nasıl kupayı buraya getirebiliriz diyoruz. Hocalarımız da yönetimimiz de bize sürekli destek oluyor. Perşembe günü inşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Kupaya bir adım daha atmak istiyoruz. Şampiyonluk için 5 adımımız var. O yüzden ilk adımını perşembe günü atmak istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönüp, avantajı elde etmek istiyoruz. Burada bize gönül veren herkesten de destek ve dua bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor
İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor
İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor
İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor
İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor
İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor
İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor

İhlas Haber Ajansı, Play Off, Isparta, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İçel İdmanyurdu, 2. Lig'e çıkmak istiyor - Son Dakika Spor


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