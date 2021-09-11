İçel İdmanyurdu maçından notlar

Karşıyaka, İçel İdmanyurdu'nu ağırladığı sezonun ilk iç saha maçında 553 gün sonra taraftarıyla buluştu. İç sahada son seyircili maçını 8 Mart 2020'de Ağrı 1970 Spor'la oynayıp koronavirüs salgını nedeniyle 1.5 yıldır taraftarından yoksun kalan İzmir ekibi, transfer yasağını kaldırarak yenilediği kadrosuyla sevenlerinin önüne çıktı.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, 40 TL olarak açıklanan bilet fiyatları sosyal medyada tepki çekmesine rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Koronavirüs aşı takvimlerini tamamlayan veya 180 gün içinde virüsü atlatan 5 bin futbolseverin Atatürk Stadı'nda kapalı tribüne girmesine onay verilirken, tribünde 3 bin civarında taraftar yer aldı. Taraftarlar 33'üncü doğum gününü kutlayan kaptan Mustafa Aşan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırarak sezona iddialı başlayan Karşıyaka'nın 12 yeni transferinden kaleci Yusuf, orta saha Samican, sağ kanat Ertuğrul ve forvet İhsan Furkan olmak üzere 4'ü ilk 11'de forma giydi. Yenilerden kaleci Yunus, forvet Barış Sungur, santrfor Okan Yılmaz ile orta saha oyuncusu Sefer mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Yenilerden kırmızı kart cezalısı Abdülkadir, koronavirüs geçiren Alperen ile hazır olmayan Oğulcan ile Batuhan kadroya giremedi.

İzmir temsilcisinde yeni transferlerden sonra son yıllarda ilk 11'in değişilmezlerinden olan stoper Cenk ve sağ kanat Namık Barış yedek kalırken, daha önce birinci kaleci olan Erdoğan, sol bek Özgür ve ön libero Fatih 18 kişilik maç kadrosuna giremedi. Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Cüneyt Biçer de takımıyla ilk kez taraftarın huzuruna çıktı. Maçı FIFA kokartlı Cansu Tiryaki yönetirken, yardımcılığını ise Betül Nur Yılmaz yaptı.