İçel İdmanyurdu'nda 4 koronavirüs vakası

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 11'inci haftada deplasmanda Çarşambaspor ile karşılaşacak İçel İdmanyurdu'nda, 2 futbolcu ile 2 idari kadro personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çarşambaspor ile oynayacağımız maç öncesi oyuncularımız, teknik heyetimiz, personelimize dün yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış, 2 futbolcumuz ve 2 idari kadro personelimiz olmak üzere 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncularımız ve idari kadro personelimizin tedavi protokolü ve karantina izolasyon süreci başlamıştır" denildi.