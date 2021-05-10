İçel İdmanyurdu, son dakika golü ile yıkıldı

Misli.com 3. Ligi play-off 1. tur 2. maçında İçel İdmanyurdu, evinde 90. dakikada yediği golle Isparta 32 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla Isparta 32 Spor, ikinci tura yükseldi.

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