İçerdekiler Filmi

Darbe döneminde iktidarın söylemine karşı bildiri dağıtan bir öğretmen gözlatına alınır. Kimseyle görüştürülmeyen ve tutuklama kararı olmaksızın siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün boyunca baskı altında sorgulanan öğretmen, psikolojik bir savaş vermektedir.
Usta yazar ve şair Melih Cevdet Anday
'ın aynı isimli yapıtının sinema
ya uyarlanması olan 'İçerdekiler' film
inin yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Karabey
üstleniyor. Caner Cindoruk
, Settar Tanrıöğen
ve Gizem Soysaldı
'nın başrolünü paylaştığı film
de ayrıca, Feyyaz Duman, Görkem Mertöz, Gürsü Gür, Melek Ceylan da rol alıyor. Yönetmen:
Hüseyin KarabeySenaryo:
Hüseyin KarabeyOyuncular:
Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen, Gizem Soysaldı, Feyyaz Duman, Görkem Mertsöz, Gürsü Gür, Melek CeylanFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
İçerdekilerYapımcı Firma:
Asi Film Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
108 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
17.05.2019İçerdekiler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.