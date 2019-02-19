Son Dakika Haberleri: İçerdekiler Filmi

İçerdekiler Filmi

35 dakika önce

İçerdekiler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İçerdekiler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Darbe döneminde iktidarın söylemine karşı bildiri dağıtan bir öğretmen gözlatına alınır. Kimseyle görüştürülmeyen ve tutuklama kararı olmaksızın siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün boyunca baskı altında sorgulanan öğretmen, psikolojik bir savaş vermektedir.

Usta yazar ve şair Melih Cevdet Anday'ın aynı isimli yapıtının sinemaya uyarlanması olan 'İçerdekiler' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Karabey üstleniyor. Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Soysaldı'nın başrolünü paylaştığı filmde ayrıca, Feyyaz Duman, Görkem Mertöz, Gürsü Gür, Melek Ceylan da rol alıyor.


Yönetmen: Hüseyin Karabey
Senaryo: Hüseyin Karabey
Oyuncular: Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen, Gizem Soysaldı, Feyyaz Duman, Görkem Mertsöz, Gürsü Gür, Melek Ceylan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: İçerdekiler
Yapımcı Firma: Asi Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

İçerdekiler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Melih Cevdet Anday, Hüseyin Karabey, Sinema
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