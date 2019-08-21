Son Dakika Haberleri: İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı
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İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı

1 saat önce

Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy'de dükkanları su bastı.

İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı, System.String[]
Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy'de dükkanları su bastı. Dükkanlardaki eşyalar zarar görürken, dükkan sahipleri suyu tahliye edebilmek için yoğun çaba serf etti.

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İçerenköy'de bir yolda su birikintisi oluştu. Yolun kenarındaki dükkanlara ve evin bahçesine de su bastı. Suyun bastığı dükkanlarda eşyalar zarar gördü. Dükkan çalışanları biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba saf etti. Su birikintisinin oluştuğu yolda trafik olumsuz etkilendi. Araçların mahsur kaldığı yolda bazı araçlar da ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL
İçerenköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
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