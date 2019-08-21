İçerenköy'de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı
1 saat önce
Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy'de dükkanları su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
Şiddetli yağış nedeniyle İçerenköy
'de dükkanları su bastı. Dükkanlardaki eşyalar zarar görürken, dükkan sahipleri suyu tahliye edebilmek için yoğun çaba serf etti.
Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İçerenköy'de bir yolda su birikintisi oluştu. Yolun kenarındaki dükkanlara ve evin bahçesine de su bastı. Suyun bastığı dükkanlarda eşyalar zarar gördü. Dükkan çalışanları biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba saf etti. Su birikintisinin oluştuğu yolda trafik olumsuz etkilendi. Araçların mahsur kaldığı yolda bazı araçlar da ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL
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