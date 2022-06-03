İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı

03.06.2022 19:09
İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı

İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

İçeriçumra Mahallesi'nde düzenlenen törene, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, belediye meclis üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı törende yaptığı konuşmada "20 yıl öncesinde il merkezimizde bile doğru düzgün doğalgaz hizmeti yokken bugün gelinen noktada ilçelerimizin merkez dışında kalan mahallelerini doğalgaz konforuna kavuşturuyoruz. Bu hizmetleri vatandaşlarımız ile buluştururken bizlere güç veren en önemli husus hemşehrilerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde olmamız." ifadelerini kullandı.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan da konuşmasında "Çumra'mızın mahallelerine doğalgazın ulaşımı konusunda; Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız ile birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlçe merkezimiz ile birlikte mahallelerimizin de yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından doğalgaz kullanımı için ilk boru hattı döşendi.

YORUMLAR
500
Çubuk'ta bisiklet turu düzenlendi Çubuk'ta bisiklet turu düzenlendi Tire'de öğrenciler, Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi Tire'de öğrenciler, Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Kaynak: AA

İçeriçumra, Hisarcık, Çumra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:25:44. #1.11#
SON DAKİKA: İçeriçumra Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement