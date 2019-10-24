İçeride TCMB, dışarıda ECB izlenecek
1 saat önce
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:59
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