Son Dakika Haberleri: İçeride TCMB, dışarıda ECB izlenecek
Son Dakika Ekonomi İçeride TCMB, dışarıda ECB izlenecek

İçeride TCMB, dışarıda ECB izlenecek

1 saat önce

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

İçeride TCMB, dışarıda ECB izlenecek, System.String[]

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Türkiye, Avrupa, TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türk halkından yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:34:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçeride TCMB, dışarıda ECB izlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]