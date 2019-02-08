Son Dakika Haberleri: İçeriden Görüntülerle) Sağlık Bakanı Koca Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

İçeriden Görüntülerle) Sağlık Bakanı Koca Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

53 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti.

İçeriden Görüntülerle) Sağlık Bakanı Koca Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti, System.String[]


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Fahrettin Koca, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Sağlık Bakanının hastaneye gelişi

-Yaralıları ziyaret etmesi

-Yetkililerden bilgi alması

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:58 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu

Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:51:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçeriden Görüntülerle) Sağlık Bakanı Koca Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]