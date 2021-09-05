Üye Girişi
İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor - Son Dakika

İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor

05.09.2021 09:05

Japonya'da içeriğinde yabancı madde saptanan ABD'li Moderna koronavirüs aşısının 1,6 milyon dozdan fazlasının toplatılmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

ABD'li ecza devi Moderna ile Japonya'daki satışı ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, içeriğinde yabancı madde bulunan aşılara yönelik karar aldı.

1.6 MİLYON DOZ TOPLANACAK

Buna göre muhteviyatında yabancı madde ve şişeciklerinde kirlenme saptanan kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı geri toplatılacak.

YABANCI MADDE TESPİT EDİLDİ

Japonya Sağlık Bakanlığı önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklamıştı. Bakanlık, Moderna'nın İspanya'da üretilen yaklaşık 1,6 milyon dozunun kullanımının önlem olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı vurulduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşılardan ilk doz vurulan 30 ila 38 yaşlarındaki iki kişinin, bir süre sonra öldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ölen kişilere yapılan aşı şişeciklerinde yabancı madde saptanmadığını kaydeden bakanlık, ölümlerle Moderna aşısı arasında sebepsel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu partneri Takeda, ölüm nedenlerinin bakanlıkla işbirliği halinde soruşturulduğunu açıkladı.

İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor

Moderna, Japonya, Korona, ABD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip gözaltına alındı 08:52 Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip gözaltına alındı Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı 08:01 Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı 00:34 "Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
22:52 "Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler 21:30 Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı 19:16 Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi 15:55 Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi

Son Dakika Haberleri
09:14 İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı         
09:15
"Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı         
08:38
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi         
02:58
Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer         
00:02
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı         
19:18
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 09:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçeriğinde yabancı madde saptandı! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement