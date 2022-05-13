İçerik oluşturucularına müjde: Instagram, Reels için iki yeni özellik getiriyor! - Son Dakika
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İçerik oluşturucularına müjde: Instagram, Reels için iki yeni özellik getiriyor!

13.05.2022 10:26
İçerik oluşturucularına müjde: Instagram, Reels için iki yeni özellik getiriyor!

Sosyal medya devi Instagram, Reels gönderileri için iki yeni özellik test etmeye başladı! İşte detaylar...

Sosyal medya devi Instagram, özellikle içerik oluşturan hesapları ve markaları ilgilendiren iki yeni Reels özelliği test etmeye başladı. Yeni fonksiyonlar, ayrı ayrı iki kullanıcı tarafından fark edildi ve Twitter'da paylaşıldı. Sosyal medya platformlarıyla ilgili haber paylaşımı yapan Matt Navarra da bu paylaşımları Retweet etti ve bu sayede ortaya çıktı. Peki, Instagram'ın test ettiği iki yeni özellik nedir ve ne işe yarayacak? Habere hep birlikte göz atalım.

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Reels için ürün etiketleme geliyor!

Sosyal medyanın son yıllarda ön plana çıkmasıyla birlikte markalar, içerik üreticilerle birlikte çalışmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından ürün tanıtımı yapan ya da birtakım önerilerde bulunan yüksek profilli kişiler, paylaşımları üzerinden ürün tanıtımı yapıyor ve bunlara link ekliyor. Fakat asıl tanıtımlar Reels gönderileri üzerinden yapılıyor. Şimdi test aşamasında olan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Reels videolarına ürün etiketleme yapabilecek. Bu sayede Reels içerisinde tanıttıkları ürünlere ulaşım daha kolay sağlanacak.

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— Audrey ???? ? (@ec_wife) May 12, 2022

Instagram'ın test ettiği bir diğer özellik ise sosyal medya platformu kullanan birçok kişinin aşina olduğu özellikler arasında yer alıyor. Instagram artık gönderileri ve Reels paylaşımlarını diğer sosyal medya platformlarında da paylaşmaya izin verecek. Son olarak ilerleyen zamanlarda Instagram Avatarlar'ın özel çıkartmalar arasında kullanılması bekleniyor.

İçerik oluşturucularına müjde: Instagram, Reels için iki yeni özellik getiriyor!

İki özellik de şimdilik sadece test aşamasında bulunuyor. Kararlı sürüme ne zaman gelecekleri ve başka detayları ise şimdilik belirsiz durumda.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram Reels gönderileri için test aşamasında olan yeni özellikler nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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