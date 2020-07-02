İçerisinde 400 parça enstrüman bulunan AKÜ Konservatuvarı sanal turla gezilebilecek - Son Dakika

İçerisinde 400 parça enstrüman bulunan AKÜ Konservatuvarı sanal turla gezilebilecek

Afyonkarahisar'da içerisinde 400 parça enstrümanın yer aldığı Türkiye'de alanının en büyüğü olan Alimoğlu Müzik Müzesi de bulunan AKÜ Devlet Konservatuvarı, 360 derece panoramik çekimlerle sanal ortamda geziliyor.

Afyonkarahisar'da içerisinde 400 parça enstrümanın yer aldığı Türkiye'de alanının en büyüğü olan Alimoğlu Müzik Müzesi de bulunan AKÜ Devlet Konservatuvarı, 360 derece panoramik çekimlerle sanal ortamda geziliyor.

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Üniversite yerleşkesinde, iş adamı İbrahim Alimoğlu'nun çabası ve Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott'un desteğiyle kurulan, farklı kültür ile coğrafyalardan yüzlerce müzik aletininin de yer aldığı müzenin bulduğu AKÜ konservatuvarı, sanal ortama taşındı.

AKÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Fakı Can Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla insanların salgından korunmak için evlerine çekildiğini söyledi.

Bu dönemde, konservatuvarı vatandaşlarla buluşturmak için çalışma içerisine girdiklerini dile getiren Yürük, kurdukları 360 derece panoramik çekim imkanlarıyla fakülteyi sanal ortamda gezebilme imkanı sunduklarını söyledi.

"Konservatuvarı 360 derece panoramik çekimlerle gezip bilgi alabiliyorlar"

Yürük, konservatuvar içerisindeki İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'nin 400 parçaya yakın enstrümanla dünyadaki sayılı, Türkiye'de ise tek müzik müzesi olduğunu bildirdi.

Konservatuvarı gezmek ya da burada eğitim almak için kurumu tanımak isteyenlere sanal ortamın bulunmaz bir fırsat sunduğunun altını çizen Yürük, "İsteyen herkes artık, evinden çıkmadan konservatuvarı 360 derece panoramik çekimlerle gezip, bilgi alabiliyor. Ayrıca içerideki her enstrümanı sanal ortamda canlı olarak dinleyebilme olanağı da sunduk." ifadesini kullandı.

Yürük, gelecek günlerde dijital ortamda online konserlere başlayacaklarını sözlerine ekledi.

İbrahim Alimoğlu, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçerisinde 400 parça enstrüman bulunan AKÜ Konservatuvarı sanal turla gezilebilecek - Son Dakika

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