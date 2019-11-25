Son Dakika Haberleri: İçerisinde binlerce lira olan çanta sahibine teslim edildi
Son Dakika 3. Sayfa İçerisinde binlerce lira olan çanta sahibine teslim edildi - Son Dakika

İçerisinde binlerce lira olan çanta sahibine teslim edildi

6 saat önce

Eskişehir'de bir lokantada içerisinde yaklaşık 90 bin lira para bulunan çanta sahibine teslim edildi.

İçerisinde binlerce lira olan çanta sahibine teslim edildi, System.String[]

Eskişehir'de bir lokantada içerisinde yaklaşık 90 bin lira para bulunan çanta sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerindeki bir lokantada çanta bulundu. Polis ekipleri adrese intikal ederek iş yeri çalışanı Reyhan Yurtseve'den çantayı aldı. Şahıs ile yapılan kontrollerde çantanın içerisinde 88 bin 530 TL para ve V.Ü isimli şahsa ait nüfus cüzdanı ile kişisel eşyalar olduğu anlaşıldı. Çarşı Polis Merkezi'nde yapılan araştırma sonucu V.Ü isimli şahsa ulaşılarak paralar ve eşyalar şahsa teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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