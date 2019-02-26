Son Dakika Haberleri: İçerisinde Cep Telefonları Bulunan Çantalarını Atıp, Irak'a Kaçtılar

İçerisinde Cep Telefonları Bulunan Çantalarını Atıp, Irak'a Kaçtılar

1 saat önce

HAKKARİ'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi kırsalında askerlerden kaçıp Irak tarafına geçen 2 kişinin araziye attığı çantalarda, cep telefonları, USB kabloları ve telefon bataryaları ele geçirildi.

İçerisinde Cep Telefonları Bulunan Çantalarını Atıp, Irak'a Kaçtılar, System.String[]
HAKKARİ'nin Irak sınırında bulunan Derecik  ilçesi kırsalında askerlerden kaçıp Irak tarafına geçen 2 kişinin araziye attığı çantalarda, cep telefonları, USB kabloları ve telefon bataryaları ele geçirildi.

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yeşilova mezrası kırsalında sırtlarında torba bulunan 2 kişinin Irak tarafından Türkiye'ye geçtiğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Askerleri gören şüpheliler sırtlarıdaki çantalarını atıp, Irak sınırına kaçtı. Kontrol edilen çantalarda, 115 cep telefonu, 74 USB şarj kablosu, 65 cep telefonu kulaklığı ve 46 cep telefonu bataryası ele geçirildi.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından 18-25 Şubat tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalarda ise 540 paket gümrük kaçağı sigara, 115 çift  ayakkabı, 26 cep telefonu ve 6 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:57 Kaynak: DHA

Derecik, Hakkari, Irak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı 2,5 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Teyzeler, Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi

İmamoğlu'ndan Anket Çıkışı: Çok Mutluyum, Sonuçlar Çok İyi Bir Yılda 392 TL Yükseldi! İşte 4 Kişilik Bir Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:17:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçerisinde Cep Telefonları Bulunan Çantalarını Atıp, Irak'a Kaçtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]