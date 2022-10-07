İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı - Son Dakika
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İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı

07.10.2022 01:24

İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı Yaklaşık 10 kilometrede boyunca 3 araca çarpan ambulans konteynere çarptıktan sonra durdu Nevşehir'de bir vatandaş 112 ekiplerine ait ambulansı içerisinde hasta ve sağlık personeliyle birlikte kaçırdı.

İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı

Yaklaşık 10 kilometrede boyunca 3 araca çarpan ambulans konteynere çarptıktan sonra durdu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir vatandaş 112 ekiplerine ait ambulansı içerisinde hasta ve sağlık personeliyle birlikte kaçırdı. Toplam 3 araca çarpan ambulans, yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra kaza yaparak durdu.

Gülşehir'den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Tam bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı.

Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

Ambulansın çarptığı araç sürücüsü Yasin Y. olayı korku dolu gözlerle anlattı. Yasin Y., "Kırmızı ışıkta beklerken bir anda ambulans geldi ve bana çarptı. Yanımda bekleyen bir araç daha vardı. ikimizin arasından geçmeye çalışırken bana çarptı" dedi.

Polis tarafından göz altına alınan Mustafa S. de doktor raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından gözaltına alınan Mustafa S. daha sonra polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
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HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı
Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı - Son Dakika

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