İçerisinde havuz bulunan 6 odalı mağara tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçerisinde havuz bulunan 6 odalı mağara tespit edildi - Son Dakika

İçerisinde havuz bulunan 6 odalı mağara tespit edildi

6 saat önce

Bitlis'te devam eden "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" kapsamında içerisinde havuz bulunan 6 odalı mağara tespit edildi.

İçerisinde havuz bulunan 6 odalı mağara tespit edildi, System.String[]

Bitlis'te devam eden "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" kapsamında içerisinde havuz bulunan 6 odalı mağara tespit edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sehi ana barınma alanında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla Bitlis Valiliği koordinesinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu'nun icrasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında; 22 Aralık 2019 günü icra edilen faaliyette; 1 adet doğal mağara (tek girişli, 6 odalı, 1 adet 7x7, 4 adet küçük oda ve 6X6 ebadında yaklaşık 2 metre derinliğinde su havuzu), içerisinde 7 adet büyük boş mutfak tüpü, 8 adet battaniye, 6 adet halıfleks (1,5x3 ebadında), 1 adet elektrikli katelitik soba, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde bayan iç çamaşırı, 2 adet polar mont, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet puşi, 1 adet 30 metre branda, 1 adet çatı sacı, 1 adet kazma, 8 adet 8'li pil bloğu, 1 adet bomba atar mühimmatı, 2 adet 81'lik havan mühimmatı, 1 adet 105'lik obüs mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, halkımızın da desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

Bitlis Valiliği, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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