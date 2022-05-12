İçerisinde küçük çocuğun bulunduğu otomobilin freni boşaldı, korku dolu anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

İçerisinde küçük çocuğun bulunduğu otomobilin freni boşaldı, korku dolu anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL Arnavutköy'de içerisinde küçük bir çocuğun bulunduğu otomobil freni boşalması üzerine kaymaya başladı. Kayan otomobil yol kenarındaki mantarlara çarparak durabildi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde iddiaya göre içerisinde küçük bir çocuğun yalnız kaldığı otomobilin frenleri nedeni bilinmeyen bir şekilde boşaldı. Freni boşalan otomobil cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Otomobil sahibi aracın peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Kayan araç yol kenarındaki mantarlara çıkarak durabildi. Şans eseri yolun ve kaldırımın yoğun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Birisi arabayı durdurmaya çalıştı"

Olayın yaşandığı esnada cadde üzerinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan Ali Çetinkaya, "Ben burada atölyede çalışıyorum dün kazayı duydum dışarıya çıktım aracın içerisinde bir çocuk vardı. El frenini boşaltmış galiba bir problem yoktu ama yaralanmamıştı. Babası nalburdaydı galiba babası mı bilmiyorum gerçeği yetişkin birisi vardı. Birisi de önden arabayı tutmaya çalışıyordu. Genelde burası hep arabayla dolar ama şans eseri boştu o esnada" dedi.