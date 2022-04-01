İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı - Son Dakika
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İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı

01.04.2022 08:40

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası'nda kaydı bulunan ve düzenli olarak ziyaret edilerek çeşitli yardımlarda bulunulan, muhtarlıklar aracılığıyla belediyeye bildirilen veya şahsen yardım talebinde bulunan dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç aileler için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla binlerce gıda paketi hazırlandı.

Gölbaşı'nda yerel esnaflardan temin edilen ve içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketleri belediye ekiplerince Ramazan ayı sonuna kadar kapı kapı dolaşılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Bugünler dayanışma ve birlik günüdür." diyen Başkan Ramazan Şimşek, yıl boyunca devam eden yardımların Ramazan ayında da artarak devam edeceğini ifade ederek;

Gölbaşı Belediyesi olarak ilçe halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sene boyunca devam ettirdiğimiz sosyal yardımlarımızı, Paylaşım Noktası aracılığıyla Ramazan ayında yoğunlaştıracağız. Ekiplerimiz tüm mahallelerimizde kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştıracak.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketlerin dağıtımına başlandı - Son Dakika
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