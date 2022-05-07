İçerisindeki 4 kişi ile sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı - Son Dakika
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İçerisindeki 4 kişi ile sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

07.05.2022 18:39
İçerisindeki 4 kişi ile sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Karaada açıklarında pervanesine halat dolanan ve denizde sürüklenen tekne olduğu ihbarını alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde, harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler içindeki 4 kişiyle sürüklenen tekneyi KIYEM-6 botuna yedekledi. Tekne Bodrum Marina'ya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.


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Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2 Adıyaman Futbol Kulübü: 1-2 Yelkencileri Bodrum Belediye Başkanı Aras Karşıladı Yelkencileri Bodrum Belediye Başkanı Aras Karşıladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçerisindeki 4 kişi ile sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı - Son Dakika


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