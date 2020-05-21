Icertis aşı testi için bağış yaptı - Son Dakika

Bulutta kurumsal sözleşme yönetiminin önemli sağlayıcılarından Icertis, koronavirüs tedavisi kapsamında tüberkülozu önleyici (BCG) aşı testi için ünlü biyomedikal araştırma enstitüsüne 1 milyon 500 bin Hindinstan rupisi bağış yaptığını duyurdu.



Bulutta kurumsal sözleşme yönetiminin önemli sağlayıcılarından Icertis, bugün koronavirüs tedavisi kapsamında tüberkülozu önleyici aşı testi çabalarını desteklemek üzere Haffkine Enstitüsü'ne 1,5 milyon Hindinstan rupisi bağış yaptığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; bu bağış, hasta sigorta masraflarını, hemşirelerin, doktorların ve araştırmacıların tazminatlarını, ilaç tedariklerini ve koronavirüs etkilerini nötralize etmeyi hedefleyen Bacillus Calmette-Guérin (BCG) aşısının klinik deneyleri kapsamında hasta örnekleme testleri için kullanılan sarf malzemeleri içerecek.



Maharashtra Hükümeti, Tıp Eğitimi ve İlaç Departmanı Sekreteri Dr. Sanjay Mukherjee konu ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri dile getirdi: "Haffkine Enstitüsü, 1896 yılında faaliyete geçtiğinden beri bilimsel ve endüstriyel araştırma merkezi olmuştur. Enstitünün koronavirüs yayılımını önleme çabaları kapsamında Icertis'e cömert katkısı için minnet duyuyoruz. Koronavirüs için yeni tedavi geliştirmek üzere sürekli çalışıyoruz ve bu katkı, virüse karşı sürdürdüğümüz savaşı kazanma mücadelemizde ekiplerimize fazlasıyla yardımcı olacaktır."



Icertis CTO'su ve Kurucu Ortağı Monish Darda şu ifadeleri dile getirdi: "Dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken bir tedavi bulmak için birleşmeliyiz. Toplumumuza özen gösterme çabasına yardımcı olmak, her Icertis'linin gurur duyduğu dört sorumluluk halkasının bir parçasıdır. Benim ve Pune'nin Haffkine Enstitüsü ile kişisel bir bağı var. Büyükbabamın Mumbai ve Pune'de yaşanan veba hastalığı dönemindeki yaşam ve veba aşısının gelişimi hakkında anlattığı hikayeleri hatırlıyorum. Koronavirüs aşısı geliştirmek için yorulmadan çalışan Haffkine Enstitüsü'ne minnettarız ve koronavirüse karşı sürdürülen küresel mücadelede küçük bir rol oynadığımız için gurur duyuyoruz." - İSTANBUL