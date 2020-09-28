Icertis'e 'yapay zeka' ödülü

Icertis, The Peak Tech Laureates'in 2020 Yapay Zeka ödülüne layık görüldü.

Sözleşme yaşam döngüsü (CLM) yazılımıyla mümkün olanın sınırlarını zorlayan sözleşme yönetim şirketi Icertis,The Peak Tech Laureates'in 2020 Yapay Zeka Ödülünün (Köklü İşletmeler) sahibi olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada,

Icertis CTO'su ve Kurucu Ortağı Monish Darda, "Yapay zeka ile çalışan platformumuz için The Peak Tech Laureates'in 2020 ödülünü almaktan onur duyuyoruz" diyerek şöyle devam etti: "Bu ödül, tüm dünyada sözleşme yönetimi için yeni nesil çözümlerin ve Yapay Zeka kritik iş süreçlerine dahil edildiğinde ortaya çıkan muazzam potansiyelin giderek artan öneminin altını çiziyor. ICI platformunun yapay zeka becerilerini sürekli olarak geliştiriyor ve şimdi ve gelecekte müşterilerimizin yararına olacak iş süreçlerinde sözleşme istihbaratı uyguluyoruz." - İSTANBUL