Icertis, Microsoft Yılın Yapay Zeka İş Ortağı seçildi

Icertis, Yapay Zeka 2021 Microsoft Yılın İş Ortağı Ödülüne layık görüldüğünü ve üst üste 4 yıldır Küresel ISV Microsoft Yılın İş Ortağı Ödülü Finalisti olarak seçildiğini duyurdu.

Sözleşmeli Yaşam Döngüsü yönetiminde (CLM) sözleşme zekası şirketi Icertis, Yapay Zeka (AI) 2021 Microsoft Yılın İş Ortağı Ödülüne layık görüldüğünü ve üst üste 4 yıldır Küresel ISV Microsoft Yılın İş Ortağı Ödülü Finalisti olarak seçildiğini duyurdu. Şirket, Microsoft teknolojisine dayalı müşteri çözümlerinin inovasyonu ve uygulanmasında sergilediği performans nedeniyle küresel Microsoft en iyi iş ortakları alanında ödüle layık görüldü.

Konuyu değerlendiren Icertis CEO ve Kurucu Ortağı Samir Bodas, "Dünyanın en saygın yazılım şirketi tarafından yapay zeka yenilikleri alanında en büyük ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Sözleşme yönetim alanındaki hiçbir Microsoft iş ortağı bu kategoride finalist veya kazanan olarak seçilmedi, ta ki bugüne kadar. Sonsuz verilerin olduğu bir dünyada, sözleşme verileri üstün gelir. Sözleşmeler tüm ticaretin temelidir ve Icertis Sözleşme Zekası (ICI) platformu bu kritik kaynağı işletmeler ve ekosistemler genelinde keşfetmek, görselleştirmek ve optimize etmek için yapay zeka kullanım standardını belirler" şeklinde konuştu.

Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı, Küresel İş Ortağı Çözümleri, Kanal Satışları ve Kanal Şefi Rodney Clark, ise şöyle konuştu: "2021 Microsoft Yılın İş Ortağı Ödüllerinin kazananlarını ve finalistlerini açıklamaktan onur duyuyorum. Bu olağanüstü iş ortakları, müşteriler için buluttan uca birinci sınıf çözümler geliştirmede derin bir kararlılık sergilediler ve ekosistemimizin sunduğu en iyi ve en parlak çözümlerden bazılarını temsil ediyorlar". - İSTANBUL