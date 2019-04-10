Icertis 'Sözleşme Süresi Yönetiminde Lider' Seçildi

Bulutta kurumsal sözleşme süresi yönetiminin önde gelen sağlayıcılarından Icertis, akıllı, kurumsal platformu sayesinde en yüksek müşteri referansı puanını elde ederek lider seçildi.

Bulutta kurumsal sözleşme süresi yönetiminin önde gelen sağlayıcılarından Icertis, akıllı, kurumsal platformu sayesinde en yüksek müşteri referansı puanını elde ederek lider seçildi.



Bulutta kurumsal sözleşme süresi yönetiminin önde gelen sağlayıcılarından Icertis, ABD merkezli araştırma şirketi Forrester tarafından yayınlanan Forrester Wave: Contract Lifecycle Management (CLM- sözleşme yaşam döngüsü yönetimi), birinci çeyrek dönem 2019 adlı son rapora göre lider olarak kabul edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Icertis, Forrester'in katı 1.0-5.0 ölçeğine göre mevcut teklif kategorisinde tüm satıcıları geçerek en yüksek puanı elde etti. Icertis Sözleşme Yönetimi (ICM) platformu, değerlendirmeye katılan tüm satıcılardan çok daha fazla puan elde ederek mevcut 22 teklif kriterinden 17'sinde (örneğin, sözleşme alma ve etiketleme, sözleşme onayı, sözleşme izleme) mümkün olan en yüksek skora (5.0) imza attı.



Icertis CEO'su ve Kurucu Ortağı Samir Bodas, konu ile ilgili değerlendirmesinde: "Monish ve ben, Icertis'i kurduğumuz günden beri ticaretin temelinde dönüşüm yaratan bir seyahati sürdürüyoruz. Icertis ekibinin sıkı çalışmasının, sözleşme süresi yönetiminde en yüksek puanlara sahip olması bizler için gurur verici. Bu sonuçtan dolayı her zamankinden çok heyecanlıyız ve dünyanın sözleşme yönetimi platformu olma misyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı!

Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti

İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek